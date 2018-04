Aberta a temporada de delírios

Carles: Fim de temporada e parece que o final reservado para El Império Blanco em “Os Galácticos, parte lX” será mais uma vez desastroso. Falta ainda a decisão da Copa del Rey, é verdade. Um prêmio de consolação insignificante para o tamanho das ambições do clube madrileño. Possivelmente Sérgio Ramos volte a jogar a taça do alto do ônibus e, desta vez, propositalmente. O que resta a Florentino? A volta ao ataque por “roubar” Neymar do arqui-inimigo, o Barça. Essa história também pulula por aí?

Edu: Chegou aqui com o jeitão de um imenso factoide. Pode ter sido plantado pela casa ‘blanca’ ou pela imprensa ‘blanca’, o que no fundo é a mesma coisa. Mas não teve um grande impacto porque se há uma certeza entre os que estão mais próximos de Neymar é que ele já escolheu o Barça e ponto final. Além do que me parece que já houve um pagamento antecipado pelo compromisso, coisa de 10 milhões de euros. Menos pelo dinheiro e mais pela preferência explícita do clã Neymar, se Madrid atravessasse essa história seria a ousadia do século.

Carles: É certo, parece que o pai da criança já está de posse do ‘maletin’. O problema é que Florentino foi bater na porta do Tottenham e lá avisaram que Gareth Bale só sai por 90 milhões!!!! Aguero era outra opção, mas parece difícil a sua saída do City. Só resta uma coisa capaz de reconduzir o grande chefe à reeleição em julho, uma contratação estelar e, de quebra, uma bofetada aos inimigos do Nordeste. Por outro lado, Rossel tenta um golpe de estado, eternizar-se no poder de ‘Can Barça’, de momento por mais seis anos. Talvez essa seja a crônica da tal disputa. Só esperemos que Neymar não vire Karembeu. Tão bem acompanhado quanto o francês quando veio parece que estaria, não?

Edu: Alguém ele deve levar né… ou ‘alguéns’. Mas essa disputa de vaidades e ainda mais em período de eleição dá a sensação de que tanto Florentino quanto Rossel estão mais preocupados um com o outro – ou seja, na querela Madrid-Barça – do que com a etapa pós-desmanche desta temporada, que termina um tanto pesada para ambos. Lembra muito daquela disputa de uma década atrás, quando Beckham era alvo dos dois clubes, Madrid levou a melhor e o Barça se contentou com Ronaldinho Gaúcho. Deu no que deu. Gaúcho abriu o ciclo vitorioso que terminou com Guardiola e Beckham ganhou, quando muito, uma Liga com os galácticos de Madrid.

Carles: Já esperando seu comentário, devo dizer que o Barça costuma não levar esses leilões porque simplesmente se recusa a participar. E dá no que dá porque as contratações do clube merengue costumam ser obsessões do presidente, ávido por apresentações aparatosas. Ele escolhe os jogadores não por critérios técnicos, mas pela quantidade de aparições nas capas de jornais e revistas. E às vezes acaba contratando manequins medíocres em vez de grandes jogadores.

Edu: Nessa questão da obsessão ‘padrão Florentino’ sou obrigado a concordar com você. Também por isso aposto na contratação de Bale, custe o que custar. Até porque o galês tem muito mais o perfil de quem vai triunfar em Madrid do que Neymar, que provavelmente não suportaria a tradicional frieza/desconfiança da torcida.

Carles: Bale por Cristiano, pau a pau, essa é a sua aposta? Duvido.

Edu: Não, nada disso. Bale e Cristiano juntos em Madrid.

Carles: Também duvido. O problema de Neymar com os torcedores do Madrid é que, para eles, a contratação tem um aroma do passado, chamado Robinho. (Eu disse ‘para eles’!!!)

Edu: Inevitável a comparação, um tanto injusta mas compreensível. Mas, quanto a Bale, é um cara muito mais disposto que o próprio Cristiano a assumir esses compromissos sociais de que o Florentino tanto gosta, o espírito merengue e essas coisas intangíveis. Além do que, tecnicamente, um trio Özil, Cristiano e Bale seria um furor. Nem importa quem seria o centroavante e Arbeloa até poderia continuar no time, não faria diferença jogar com um a menos.

Carles: Cristiano e Bale juntos, demasiada adrenalina. A Fifa provavelmente teria que ampliar as dimensões oficiais dos gramados.

Edu: Entendo o motivo de essa possível dupla te incomodar… Mas não se engane com Bale, é bom moço, não cria caso. Só que em campo se transforma.

Carles: Esse é o medo do resto de torcedores, a potência e o jogo dele, não o caráter.

Edu: Digo mais, seria bem interessante o duelo de estilos: Cristiano-Bale de um lado Messi-Neymar de outro…

Carles: Só se o Barça contratar alguém da NFL para bloquear esses dois.

Edu: Talvez a dupla Thiago Silva-Hummels.

Carles: Interessante, mas são cerca de 70 milhões, não creio que o PSG aceite Pedro com parte do pagamento tendo o Lucas. E você sabe que os catalães andam com um escorpião no bolso, não?

Edu: Pedro não, mas o Barça poderia mandar uns três caras para Paris. Sugiro Song, Villa e Montoya.

Carles: É mas as notícias apontam para Pedro mesmo. Desculpe se o Barça não consultou você antes. Como culé, prefiro a sua sugestão. E o Villa, melhor de volta a Valencia, de onde nunca deveria ter saído.

Edu: O fato é que o Barça precisa se mexer, com ou sem escorpião. Porque é certo que Florentino vai à luta, com aquele seu conhecido poder de persuasão, com vários dígitos no final. Lá pelos últimos dias de julho, quando Bale for apresentado no Bernabéu, Florentino já reeleito, retomamos este post.

Carles: E toma persuasão! Contam por aqui que, para começar, mandou emissários para convencer e sensibilizar pessoas do entorno familiar e íntimo de Neymar e que estas convençam o garoto de que é melhor ir para o Madrid. Sacar o talão de cheques será só o golpe de misericórdia.