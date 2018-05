Barça, Dortmund ou Ituano

Carles: Com a ressalva de que o projeto do Barça iniciado na gestão Laporta-Guardiola, a esta altura, parece mais um “coitus interruptus”, você diria que na essência e na raiz ainda é um projeto inspirador? Que foi e segue sendo imitado em pequena ou em grande medida por clubes que pretendem formar times competitivos sem precisar fazer contratações a preços exorbitantes?

Edu: Não está em discussão o sucesso do projeto em si, do modelo La Masía, mas sim o tipo de gestão. Não há quem, no mundo futebol, deixe de reconhecer que o Barça inspirou uma receita eficiente de formação de base, que serve de farol para propostas que se ajustam aos países, às diversas culturas. Claro, é impossível clonar modelos, mas quem quer fazer uma gestão inteligente busca exemplos. O nó da questão é que, em todos os bons e maus exemplos, o tamanho dos investimentos costuma pesar mais que a filosofia, mas mesmo assim vemos padrões mais humildes ou mais sofisticados de sucesso, para os quais a receita do Barça de alguma forma colabora.

Carles: Como qualquer projeto sujeito às oscilações políticas, um clube esportivo necessita continuidade, ao menos nas boas intenções e nas pautas ideológicas. Também é bom deixar claro que me refiro à alta competição, ao esporte altamente profissionalizado e não a um clube comunitário de bairro ou sistema socializado de esporte de base, que seria o ideal. Portanto, sim, você tem razão, tudo isso tem que ser mantido financeiramente, mas a ideia é investir pesado em infraestrutura para manter divisões de bases em condições de produzir uns quantos jogadores de alto nível em cada temporada. Se, de início, o gasto parece alto, supõe-se que a médio e longo prazo, a amortização compensa, seja pela economia na contratação de estrelas consagradas (que também exigem um tempo de adaptação ao clube e isso significa mais custos), seja pela venda de jogadores à concorrência. Nesse grupo eu colocaria o Borussia Dortmund que neste fim de temporada parece ir pouco a pouco recuperando a pegada, com alguns jovens jogadores. Por outro lado, a venda por alguns milhões de euros de alguns dos jogadores que custaram ao clube “só” o preço da sua formação é o que deveria permitir realimentar o projeto.

Edu: Exato, é um modelo pé no chão, antes de tudo realista e que não permite viagens alucinantes dos dirigentes. Mas sempre está sujeito às oscilações tanto do mercado quanto do corpo associativo, o que inclui a torcida. Como estamos falando de futebol profissional, é difícil convencer os diversos estamentos do clube a sacrificar, por exemplo, duas temporadas, para privilegiar o investimento na base. O processo corre paralelo ao jogo decisivo do fim de semana, a uma eliminatória de Champions, a um confronto que envolve rivalidades regionais. Se bobear, na segunda-feira, ninguém quer saber da base e já está pedindo a cabeça do técnico, quando não do presidente. O Dortmund sentiu muito isso nesta temporada, que foi o refluxo do que aconteceu de bom no ano passado. É claro que a cultura esportiva alemã admite os ciclos, convive melhor com essa instabilidade porque planeja a médio prazo, pelo menos. Não sei se acontecerá isso com o Barça ou outras equipes latinas. O Milan, por exemplo, vive um calvário que parece sem solução e não consegue fazer sua base funcionar, não revela valores faz tempo.

Carles: Nem eu seria capaz de explicar melhor. Esse é exatamente o preço e Klopp sabe bem disso porque sofreu na pele. Em um par de meses, passou de ser o treinador de moda a um histriônico excêntrico. O problema é que o futebol de mercado tem pressa, uma pré-temporada não basta para forjar um time competitivo e isso demonstra que o trabalho deveria ser sistemático e constante, com a inclusão e convivência de jogadores do time de base – o que aqui chamamos de filial – com o time principal, para que não fosse necessário adaptações abruptas. Por isso é importante a conexão entre diretoria esportiva e comissão técnica. Conexão e cumplicidade porque é uma sacanagem com o treinador que, de repente, vendam-lhe metade de um time que está funcionando bem. A temporada do Burussia não chegou a ser ridícula, mas ficou muito aquém das expectativas, considerando a anterior. Mesmo assim Klopp segue e agora é ele quem talvez precise ter paciência e não ceder a propostas tentadoras. Hoje já se falava nele como opção a uma possível saída de Tata. Pelo que você me contou, o Ituano, flamante campeão do Paulistinha, além de contratar um time como o capitão de um barco mercante que procura marinheiros nas tavernas do porto, investiu em centro de treinamento e outras infras. Pode chegar a ser um exemplo nessa mesma linha?

Edu: Um dia pode, mas a longuíssimo prazo, o que não anula a tentativa, ao contrário, é louvável justamente por isso. É claro que estamos falando de outro universo, uma realidade a uma distância abissal dos grandes times, mas vamos pensar no conceito de formação de uma equipe. Este Ituano que foi campeão paulista foi elaborado em poucas semanas, como ocorre com a maioria dos pequenos. A direção buscou nomes que se adequavam ao padrão financeiro do clube, fez contratos curtos, acertou na maioria dos jogadores e, como havia uma estrutura mínima e gente competente, deu certo, porque o pessoal abraçou o conceito. Mas o fato em si de ter dado certo é um perigo quando falamos no contexto brasileiro, porque não pode se tornar um exemplo. No fim deste mês acaba o contrato de metade do time, outros ficam até o fim do ano e vão disputar a Série D do Brasileiro. A folha de pagamento do clube é de R$ 400 mil, bem menos do que um mês de salário de Emerson Sheik, de Leandro Damião ou de Alexandre Pato. O diferencial é que este título dá subsídio às ideias de Juninho Paulista e do pessoal que o cerca, isso sim. O próprio Juninho vem dizendo que este ainda não é um modelo, longe disso, mas só um bom começo. A garotada de Itu que bate bola nas escolas e nas vielas certamente passa a ver o time profissional com outra perspectiva. Esse é o verdadeiro início.

Carles: Imagino que as arrecadações da série D sejam insuficientes para cobrir os gastos de um projeto mais ambicioso e se não existir uma certa boa vontade e visão de futuro dos responsáveis, poderia inclusive comprometer a continuidade do projeto. Assim mesmo, fica a esperança de que o modelo resista às oscilações e possa evoluir para ser imitado.