Enquanto isso em São Paulo – ‘Mentrestant, a Barcelona’

Edu: Carlão?

Carles: No meio da estrada, chegando já em Barcelona.

Edu: Vai ver o Rossel?

Carles: Não, a coisa é menos séria, coisas do meu trabalho.

Edu: Aproveita para sentir o clima por aí: Víctor Valdés, Reina, Cesc, Villa, Hummels, Thiago Silva, Neymar, Tito Vilanova, Luis Enrique…

Carles: Mas a questão do Neymar, o quente mesmo, está acontecendo aí do seu lado.

Edu: Vou dar uma sondada, então. Mais uma. Mas por enquanto, como vocês dizem, ‘mucho ruído y pocas nueces’. Há um clima de já acabou, mas nada muito substancial quanto a cifras. Não deve ser uma negociação fácil para o Santos.

Carles: Você acredita que Florentino está atrapalhando?

Edu: Não acredito. Neymar escolheu o Barcelona e ponto. É a única exigência dele em todo o processo, o resto está sendo discutido por empresários, pai, diretores etc. Mas o Barça me parece caso encerrado.

Carles: Então o resto parece blefe da imprensa de Madrid.

Edu: Deve ser. Eles estão procurando temas incendiários depois de o assunto preferido ter terminado, o Special One.

Carles: Falamos logo mais.

Edu: Até mais, então.