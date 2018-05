Carles: Eu era feliz e não sabia. Será que é isso que estão pensando Neymar e o Santos, hoje?

Edu: Neymar e o Santos era uma química que não tinha mais jeito, como ficou provado na negociação nebulosa. E no último Paulistão que Neymar decidiu também perdeu, mas para o Corinthians, poucas semanas antes de ir para o Barça. O Santos pareceu ir no bom caminho, renovando, testando, e esse trabalho não pode ser desprezado. Mas perder para um humilde com este bravo Ituano deve ter graves consequências. De todo jeito, Ney e o Santos têm definitivamente vidas paralelas, na glória e na desgraça.

Carles: Uma vantagem da profunda amnésia do futebol é que esta temporada vai acabar, Neymar pode até fazer uma Copa espetacular e daí volta aos braços da torcida culé, que vai estar precisada de muito ânimo, principalmente se vigorar a punição da Fifa de não poder contratar ninguém. O número 11 do Barça só precisa ajustar a pontaria e tudo resolvido. Já o Gerado Martino… é outro que deve estar reconsiderando sua relação de amor e ódio com o Newell’s e vice-versa.

Edu: Pelo que andei acompanhando, dentro da pasmaceira generalizada que virou o Barça, até que Neymar está se livrando do pior. A torcida reconhece que ele é um dos poucos a tomar iniciativa – briga, discute, enfrenta os beques, perde gols, mas é o único que cria chances. Não poderão acusar o garoto de se acomodar, como boa parte do time estrelado, acusado agora diretamente de estar tirando o pé por causa da Copa, especialmente o reizinho. E quanto a Martino, pode até reconsiderar uma proposta que teve do Santos no ano passado, porque, depois dessa, a cabeça de Oswaldo de Oliveira está a prêmio na Vila.

Carles: Isso sim seria fechar o circuito. Pode até pedir uma mãozinha para o pai de Neymar na negociação. ‘El mundo es un pañuelo’, diz-se por aqui. Tinha que dar tudo errado para que Neymar não saísse ileso da queima. Talvez saia até reforçado. Só tem que seguir nessa linha, trabalhando com honestidade. Imagine se durante a Copa Messi começa a correr como louco com a camiseta alviceleste? Os culés vão se sentir traídos pelo pibe e vão querer escolher outro a quem se encomendar. Também é verdade que Neymar poderia trabalhar a pontaria nos treinos. Agora, o próprio ataque blaugrana congestiona tanto a área inimiga que, imagino, o brasileiro tem dificuldade de encontrar a melhor posição para os tiros a gol, mas o alvo segue tendo 7,32 metros…

Edu: Dependendo do que acontecer na decisão da Copa del Rey, Messi pode começar a experimentar as sensações ruins que muitos outros craques tiveram no Barça, apesar de tudo o que ele já fez pelo clube. Não acho que perder Champions, Liga e Copa, tudo de uma vez, seja coisa para a comunidade culé relevar, mais ainda com esse desempenho do argentino, desprezível nas partidas decisivas. Claro, Messi tem a seu favor, além dos títulos, o comportamento padrão de quem é formado em La Masía, mas não é aceitável uma postura tão descarada como agora. Para Neymar, que está vivendo uma situação nova de pressão, a questão técnica não é um grande problema, porque se trata de um jogador que resolve e que detesta perder, por isso se empenha sempre. Um novo treinador (desde que não seja Cruyff ou Van Gaal) vai saber como explorar o máximo do garoto. E quanto à pressão, essa sim faz parte do aprendizado.

Carles: Essa final da Copa oferece todas as desvantagens para o Barça. Se ganhar, tem gosto de consolação, se perder, joga fora a grande chance de um título que seja, mesmo menor, e ainda por cima para o grande rival que ainda mantém as chances do “triplete”. Hoje mesmo, um culé muito próximo, preocupado com a situação, me perguntava se o estilo Diego Simeone combina com o Barça. Eu disse que sim, claro, misto de pena e de espírito prático, pensando em que o clube catalão pode aproveitar o intérprete de argentino. Provável que o Cholo soubesse lidar bem com Leo. Ele já demonstrou essa capacidade com uma diversidade de personalidades e com a vantagem adicional de serem patrícios. Outro nome que circula é o do amigo de Sandro Rosell, Felipão. Se ganhar a Copa, será inevitável.

Edu: Por favor, Carlão, não deseje isso para o Barça, aí sim seria fim de ciclo. Não acredito que o entorno culé aceite uma mudança tão radical, Felipão e o estilo Barça são água e óleo. O Barça tem mais cara de Laudrup, Roberto Martínez, quem sabe até um francês, como Rudi Garcia, da Roma. Os nomes já devem estar na mesa, só precisa ver se Zubizarreta terá poder de decisão. É outro que já se queimou, até porque foi quem avalizou o Tata.

Carles: Ele tem fama de inoperante e de omisso entre os culés. E não sem razão, imagine que o seu chefe entra todos os dias na sua sala e pergunta ‘e então Zubi, já viu aquele lance do goleiro? E o central? Resolveu?’ E ele, protelando: ‘calma, não tem pressa, temos até a abertura da janela de verão’. O que pode acontecer? Talvez uma punição, por exemplo? Deu no que deu… Nesse caso, o treinador que chegar vai ter que dar a confiança a gente como Bartra, ou para o central de origem camaronesa Frank Bagnack, de 18 anos, que andou jogando nos inícios do Tata e que renovou até 2017. E como fica o caso do goleiro Ter Stegen, teoricamente com um contrato de gaveta já assinado com o Barça e que segundo o regulamento ainda não poderia ter assinado sua transferência do Borussia Mönchengladbach oficialmente? No fim, é provável que o castigo seja negociado, mas a essa altura, Andoni está totalmente desmoralizado.

Edu: Para você ver… Há dois anos, não passava pela cabeça nem do mais fanático madridista que o imbatível Barça viveria essa tormenta, com naufrágio à vista. Como também era impossível de imaginar que Itu estivesse comemorando o título paulista em cima do grande Santos, ex-Neymar. Bom, futebol é para essas coisas.