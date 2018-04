Faltam 400…

Carles: Zé, sabe que dia é hoje?

Edu: Surpreenda-me!

Carles: É o dia 400 a.C.

Edu: Pois é, chegamos ao nosso centésimo post. E aqui seguimos.

Carles: Se fizéssemos um balanço desses 100 dias, quais você acha, seriam os nomes mais frequentes?

Edu: Ah, fácil: Neymar, Mourinho e Felipão. Num segundo escalão Barça, Madrid, Cristiano e Messi. E depois os clubes brasileiros e alemães.

Carles: Sinal dos tempos. Neymar é sem dúvida a figura mais estelar talvez por estar com um pé em cada continente do planeta futebol.

Edu: E será nos próximos meses também, pelo jeito. Pivô da briga Barça-Madrid, midiático dos campeonatos locais e principal nome da Seleção que será convocada hoje para a Copa das Confederações.

Carles: Nem chegou por aqui e já está desbancando Messi e Cristiano. Será que quando vier vira outro Kaká?

Edu: Mais feinho e menos comportado. Só precisa jogar mais bola.

Carles: Beleza menos ortodoxa, eu diria. Teve algum leitor dizendo que a gente andou muito amiguinho. Nem sempre.

Edu: Nós sabemos que não.

Carles: Principalmente em assuntos que diziam respeito às questões culturais, concorda?

Edu: Não me lembro, quais exatamente? Sinto alguns sinais de Alzheimer na parada.

Carles: Mas tem um personagem que teve a capacidade de nos fazer ficar sempre de acordo. Sabe quem é?

Edu: Acho que dois…

Carles: Eu me referia ao Felipão, qual é o outro? Talvez um que fala o mesmo idioma, só que um pouco mais fechado?

Edu: Exatamente.

Carles: E ambos estão na mira mais uma vez, esta semana.

Edu: Felipão hoje e Special One no fim de semana.

Carles: Não se esqueça que a final da Copa del Rey é na sexta-feira.

Edu: No meio da semana tem decisão na Libertadores. E, depois, sábado e o domingo inteirinhos para todo mundo espinafrar o Mou.

Carles: Pelo visto, ele tem ego para isso e muito mais. Na quarta, Chelsea e Benfica decidem a Uefa Europa Legue, que também tem a ver com ele.

Edu: Antes estamos aqui na expectativa de quem vai compor a nova ‘Família Felipão’.

Carles: E quem você acha que vai entrar na família desta vez? Kaká, Ronaldinho, Paulinho, Ralf…

Edu: Bom, tem os indiscutíveis: três zagueiros (Thiago, David Luiz e Dante), os laterais (Dani e Marcelo), Neymar, Fred e Hulk na frente, Oscar e Lucas no meio. Aí entram os xodós do Felipão, os volantes Fernando e Hernanes, o coringa Jean, talvez o Gaúcho. E também os xodós do Parreira, como o Júlio César, o Filipe Luis. Tenho minhas dúvidas se vão Paulinho e Ramires, talvez só um dos dois, o que seria a maior de todas as aberrações. Ralf está fora. E Felipão deve fazer uma média com os gaúchos do Inter e levar Leandro Damião em vez de Pato. O resto é loteria. Ah, e Kaká também não tem chance.

Carles: Faltam dois goleiros, seriam Jefferson e Diego Alves? O outro lateral poderia ser o Adriano que joga nas duas? Joga nas duas e se machuca nas duas, tem sérios problemas de lesões musculares.

Edu: Jefferson e outro Diego, o Cavalieri. E a convocação do Jean é justamente porque ele atua também na lateral-direita pelo Fluminense. O técnico da Seleção parte do pressuposto de que improvisação não é improvisação!!!

Carles: Torço pelo Paulinho, mas se ele disputa a vaga com Ramires, acho que vai ser salvo desse naufrágio.

Edu: Ser salvo é ser convocado ou ficar fora?

Carles: Ficar fora.

Edu: Se for assim, que se preparem Felipão e sua turma, porque Paulinho hoje é uma das raras unanimidades por aqui.

Carles: Ele fez de propósito, lista definitiva para a Copa Confederações no dia número 100 do 500 a.C.?

Edu: Vindo dele tudo é possível. E se for coincidência, pior ainda… Azar nosso. Ou sorte?

Carles: Então marcamos aqui de novo para a hora da convocação? Acertamos relógios? Se bem que a pontualidade da CBF…

Edu: Depois do meu almoço, pouco antes da sua ‘cena’.

Carles: Estarei atento. Ah, e feliz 100º post…

Edu: ‘Lo mismo para ti’.