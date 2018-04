Insanidade total por Neymar

Edu: Feito campeão justamente pelo empate entre seus dois maiores rivais, o Barça, parece, está preocupado agora com o assédio repentino do Real Madrid sobre o Neymar. A gente ainda não sabe até onde essa história de Florentino oferecer cem milhões de euros é lorota, mas o fato é que os presidentes dos dois clubes, Santos e Barça, fizeram uma reunião de emergência. Você já disse mais de uma vez que os catalães não entram em leilão e por aqui estamos com a impressão que o presidente em exercício do Santos está tentando tirar mais uma graninha do negócio. Será?

Carles: O que vai acontecer com o futuro de Neymar é um mistério absoluto. Ninguém sabe, incluindo ele próprio e imagino que o nível de ansiedade que essa situação gera não deve favorecer ao seu desempenho. Isso só tem uma vantagem, a saída para os torcedores do Santos será menos traumática. Quanto ao leilão entre os dois grandes do futebol espanhol, existem duas possibilidades, de que Florentino esteja falando sério ao colocar todas as suas fichas na contratação do santista ou que seja um blefe só para encarecer o negócio para o rival. Como o seu objetivo é a reeleição, para a grande massa não bastaria com pisar no calo do Barça, mas sim vencê-lo e conseguir trazer Neymar. 100 milhões por um jogador é um delírio, não?

Edu: Eu é que pergunto. Florentino faria isso por um jogador que ainda precisa provar muitas coisas? E o Barça cobriria uma insanidade dessas?

Carles: Na verdade, a qualidade do jogador e suas possibilidades de convencer agora são o que menos importa para os dois cartolas. O mais importante são seus objetivos pessoais, manter-se à frente das respectivas entidades que ocupam uma grande parte do espaço do futebol nos meios de comunicação. Você sabe o que isso representa para os negócios ou outros tipos de pretensões pessoais de cada um deles? Por isso, enquanto alguns jornais da Catalunha já começam a tomar posições céticas quanto à concretização do negócio pelo Barça, outros clamam ao espírito “a lo Ronaldinho”, a grande vitória pessoal de Rossell, quando era parte da equipe do seu antecessor, Laporta. E Sandro vê isso com grande satisfação, pois o coloca na primeira linha das negociações. E num terreno absolutamente familiar para ele, o mundo dos negócios no Brasil, e todo o seu submundo, que ele conhece muito bem.

Edu: Isso quer dizer então que o Barça toparia entrar no leilão. Imagino o fardo que vai pesar nas costas desse garoto, que nem formado totalmente está, quando chegar à Espanha como um supercraque que tem que justificar um investimento desse porte. Acho até que Rossell não arriscaria tanto se, por exemplo, o time tivesse ido à final da Champions, o que deixaria o fim de temporada menos tenso. Agora fica só a dúvida sobre se Neymar vai já ou só depois da Copa. A palavra oficial do Santos e do staff de Neymar ainda é de que ele fica até 2014. Mas Barça e Madrid têm urgências…

Carles: Claro, Neymar é o troféu que eles deixaram de conquistar em campo. Bom, as urgências do Barça talvez sejam um pouco menores, tem o título de Liga que o time de Tito fez o desfavor de praticamente garantir faz já muito tempo e isso, convenhamos, tira impacto neste final de reta tão carente de méritos para ambos os bandos. Eu até arriscaria dizer que uma eventual conquista da Copa del Rey será insuficiente para o torcedor comum do Madrid, se bem que vão fazer o máximo estardalhaço para não dar o gostinho ao rival. Isso sim, a temporada deixa o clube dividido, e a sensação de vitória de uma facção que não é exatamente a que Florentino lidera. Uma vez mais, ele tem necessidade de mostrar qual é o seu verdadeiro terreno de jogo, a dos cheques em branco e sem limite. Existiria a possibilidade remota de um plano de enfraquecimento do orçamento destinado à próxima temporada pelo clube blaugrana. Imagine que se dos 30 ou 40 milhões destinados a princípio à contratação de Neymar, Rossel for obrigado a desembolsar o dobro. Pode significar ter que abrir mão de, por exemplo, Hummels, uma contratação muito mais coerente se levarmos em conta as dificuldades defensivas demostradas pelo Barça. Assim mesmo, é um plano demasiado sofisticado para a plataforma eleitoral, normalmente populista, de Florentino Pérez.

Edu: A histeria eleitoral provavelmente impede esses cartolas de enxergarem algumas obviedades que poupariam uma despesa tão abissal por um jogador que, de verdade, não vale tanto. O Santos não está bem financeiramente, teve que se desfazer de alguns jogadores para honrar os salários do elenco. O mercado continua impondo sua lei, não chama ninguém para perguntar ‘está tudo bem aí?’ O mercado simplesmente faz e acontece. Nessa circunstância, o Santos está precisando demais fazer um bom dinheiro com Neymar e corre o risco de não ganhar praticamente nada se deixar para o fim do contrato dele, em 2014, e arriscando que um mau desempenho, por exemplo, na Copa das Confederações faça os espanhóis pensarem duas vezes. Ou seja, vender também é caso de urgência, só os dois iluminados aí da sua terra é que não têm o mínimo de lucidez para perceber isso, pelo fato de ficarem se pegando mutuamente por mais uma glória midiática.

Carles: Para se ter uma ideia, até a derrota do Real Madrid para a Olympiakos na decisão da Final Four da Euroliga de Basquete, ontem à noite em Londres, pode influenciar nessa história toda. Por via das dúvidas, Florentino já tinha começado a acenar nos seus últimos discursos, em direção à sua “Sección de Baloncesto”, que conseguiu eliminar o Barça na semifinal desta sexta-feira. Claro, a velha ratazana só lembra deles nessas situações.

Edu: E tem também o peso do resultado da final, em dois jogos, do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Neymar pode ser tetracampeão pelo Santos, um título que nem Pelé conseguiu. Seria uma despedida menos crispada e dolorosa para o torcedor e para o próprio jogador. Mas uma derrota provocaria uma saída pela porta dos fundos e choveriam críticas à diretoria santista. Sugiro que Barça e Madrid também fiquem ligados na decisão do Paulistão.

Carles: Pois a coisa também não começou muito bem por esse lado. Como Florentino, Neymar só tem um set mais na Vila Belmiro.