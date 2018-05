Sem Cristiano, sem Messi, pobre Neymar

Edu: Uma ferida mais para um lazarento, diria ‘seo’ Antonio… Não vimos o jogo aqui, fizeram o favor de ignorar uma decisão de título com Neymar em campo. Mas, pelo que andei lendo, o Madrid foi campeão sem Cristiano e o Barça perdeu sem Messi, que esteve mas não esteve. É isso?

Carles: Enquanto o Cristiano via o sacrilégio desde a arquibancada, o messias esperado veio só em espírito mas não de corpo. Nada, o homem vai passar em branco, tal e como a temporada – caso Cholo, Pep e Mourinho não impeçam. Um jogo bastante divertido de se ver com Marc Bartra como protagonista. Ele deu os únicos dois tiros do Barça a gol, antes do minuto 89 (para quem não viu, conto mais tarde o que aconteceu nesse momento). Também foi Bartra que tentou impedir Bale de chegar à área culé, no gol da vitória, mas não teve jeito, o galês foi empurrado, praticamente saiu dois metros de campo e mesmo assim ganhou a corrida e meteu no meio das canetas do glorioso Pinto. Deu tempo para ver o Tata desde a lateral se esgoelando para que alguém fizesse a diagonal de cobertura. Acho que ele tinha esquecido que tinha tirado Jordi Alba no intervalo. O lateral esquerdo já havia livrado a cara do lado direito da defesa, duas ou três vezes no primeiro tempo. Do Dani Alves melhor não falar por enquanto para não estragar o post, como você costuma dizer.

Edu: Sei, no primeiro gol, que vi aqui em uma pequena aventura na web, Dani perdeu a bola que resultou no contra-ataque com Benzema e Di Maria. Quanto a Leo Messi, quando alguém disse logo depois da Copa da África (se não me engano alguém do entorno de Maradona) que faltava a ele a aura de personalidade do grande craque, embora tecnicamente fosse insuperável, um montão de gente esperneou. De fato, não é uma crítica, apenas uma constatação. Messi não é líder, nem precisa. Mas nesse Barça seria importante que ele desse uma demonstração que fosse de sangue nas veias, porque ao time, nesses momentos de seca, falta personalidade, os temperamentos não são para derrotas. Isso de se poupar para a Copa, que você alertou aqui há mais de seis meses, virou uma obsessão sem sentido, não pode ser uma opção radical.

Carles: Essa história de líderes é meio discutível, são 11 homens bem pagos para tomar suas decisões e a liderança, ou a coordenação, pode ser exercida de várias formas. Poucas vezes coincidem o líder técnico e a personalidade máter de uma equipe na mesma pessoa. Messi costumava colocar o time nas costas e, assim, decidiu muitos jogos, mas sempre foi individualista, egoísta e fazia o resto jogar para ele. Agora, em baixa forma ou economizando energias, não se sabe, pouco pode fazer pelos companheiros. Eu diria que o que falta é comunicação dentro do grupo. Nos bons tempos, sem precisar falar e nem mesmo olhar, encontravam uns aos outros e combinavam freneticamente. Agora, como isso não funciona, seria preciso recuperar outros canais de conexão, que parecem atrofiados. Não viria mal um trabalho psicológico nesse vestiário.

Edu: Me desculpe, Carlão, mas é nítida a falta que fazem líderes de verdade. Os líderes técnicos, como Xavi e Iniesta, você sabe que têm temperamento suave demais para chamar o time de volta quando a coisa não anda. Talvez Puyol compensasse um pouco. Mas faz falta, sim, alguém que rode a baiana de vez em quando, já que nem o técnico, pelo jeito, se propôs a isso. Com mais essa sapecada, só tenho a dizer uma coisa: pobre Neymar, que falou ter realizado um sonho. Em dez meses, foi pivô de um escândalo financeiro, indiretamente esteve no furacão que resultou na renúncia de um presidente, viu o clube receber uma punição pesadíssima da Fifa e caiu fora de três competições, coisa que não acontecia com o Barça há quase uma década. Só falta mesmo agora o Madrid levantar a Champions. Que sonho é esse!

Carles: E aí chegamos ao minuto 89 de jogo. O Barça perdendo por dois a um, depois de ter feito um esforço hercúleo para empatar. Um passe interior fantástico de Xavi deixa Neymar cara a cara com Casillas, de frente para o gol com todo o ângulo do mundo, praticamente na marca do pênalti e… na trave! Mais uma. Ele tocou certo, desviou de Iker e espero não ter que ouvir que Neymar foi o responsável pela derrota. Não seria justo. Mas já vi ele fazer gols mais complicados. O Barça não esteve sensacional, mas não foi inferior ao Madrid. Teve mais a bola e o Madrid foi inteligente. Mas essa bola poderia ter mudado a sorte do torneio, da temporada, do Tata e do próprio Neymar. Pobre Neymar, não se ganha sempre, mas esse não era o melhor momento para perder. Também é possível que o fato dessa bola não ter entrado não empurre com a barriga as decisões e mudanças que o Barça necessita. Pois nesse momento, Neymar se sentiu o último dos mortais e permaneceu cabisbaixo o restinho do jogo, durante a entrega das medalhas e até que a luzes do Mestalla se apagassem. Como costuma dizer o jogador entrevistado cheio de chavões, é hora de levantar a cabeça e pensar na próxima temporada. Quem sabe então chega esse sonho.

Edu: Com uma Copa do Mundo no meio para ressuscitar…

Carles: Depois desse lance, Iker foi lá e beijou a trave. Para dizer a verdade, na próxima vez que os dois se encontrarem, eu espero estar do lado certo.