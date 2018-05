Sem o Corinthians, o que será do estádio de todos nós

Carles: Como provavelmente não chego para me despedir do meu estádio, te encarrego de segurar uma dessas camisas do Corinthians com um desenho especial, homenagem ao templo esportivo do Timão e, de alguma forma, do 500 aC em anos moços. Ah! É XL…

Edu: Estudar a menos de 400 metros do velho Paca teve suas vantagens, uma das poucas eu diria naqueles tempos que a universidade estava asfixiada pela ditadura. Era enforcar a última aula e descer a escadaria que dá na Praça Charles Miller para poder desabafar. Hoje, 40 mil corintianos baixaram lá provavelmente pela última vez, entre eles um dos herdeiros do 500 aC, que vai se encarregar de sua camisa.

Carles: Meus agradecimentos antecipados ao Tatá. Engraçada a história desse estádio e a sua relação com a cidade. Metido nas entranhas de um bairro residencial de classe social alta, com algumas instalações obsoletas já tem tempo, mas tido por muito como uma das dependências esportivas mais acolhedoras da cidade. Extraoficialmente e de fato foi o estádio do Corinthians durante décadas, da maior torcida da cidade que, agora, como muitos compatriotas, vai ter a tão sonhada casa própria. O que será do estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho?

Edu: O Pacaembu foi do Corinthians, por afinidade e necessidade, mas continua sendo um monumento do futebol da cidade, de todos. Haverá ainda uns poucos jogos ali, provavelmente com mais frequência do Santos, cuja torcida numerosa da capital vive pedindo mais proximidade com o time para não ter a obrigação de sempre descer para a Vila Belmiro. No mais, será um território neutro, que vai receber jogos esporádicos dos grandes times da cidade quando estiverem reformando seus estádios ou quando um show de rock ou um evento religioso que pague bem expulsar o futebol de seus gramados próprios. Sempre foi assim. O consolo é que o Pacaembu sempre está pronto a oferecer sua história e sua tradição para mais um joguinho.

Carles: Se houvesse disposição para trocar de uma vez por todas as histórias grandiloquentes pela simpatia da proximidade, eu mesmo daria um par de ideias. Uma reforma, ou melhor, uma restauração para revitalizar e valorizar os traços de uma fachada Art Déco, cada vez mais rara na cidade – fazer dele um monumento, mas não um monumento passivo. Conter essa ânsia expansionista e concentrar os jogos da Taça São Paulo num estádio tão bem localizado e tão familiar (e outros torneios que fomentem o desenvolvimento esportivo da cidade). E reverter o erro histórico de trocar uma emblemática Concha Acústica por uma rampa absurda, cheia de riscos e esteticamente desastrosa. Afinal, os tempos já não estão para encher nenhum estádio (sem que o pessoal de San Mamés nos ouça).

Edu: Um pouco da história começou a ruir justamente com o fim da Concha Acústica no limiar da década de 70, algo que nunca mais será recuperado. Mas, de alguma forma, o excelente Museu do Futebol montado logo na entrada, sob as arquibancadas do portão principal, ajudou a revitalizar as tradições e perpetuar a rica trajetória do estádio. Ao Tobogã, horroroso, fica o consolo de ter abrigado nestes anos todos o torcedor com menor poder aquisitivo, já que ali o ingresso é efetivamente popular. Não vejo muitas intenções manifestas de se transformar o Pacaembu de imediato em uma alternativa com novas finalidades sociais. Há um problema crônico de gestão, que só deve piorar com o fim das grandes arrecadações proporcionadas pelo Corinthians, como a de hoje, aliás, que garantiu um polpudo aluguel aos administradores do estádio. A expectativa é sempre que a comunidade se mobilize para pressionar e fazer dali um centro ativo de cultura esportiva, com atrações que não sejam apenas dependentes do futebol profissional.

Carles: É isso Zé, trata-se de um estádio municipal, instalações que devem servir à população e não depender dela, mais além dos impostos. Claro que a grana que a fiel deixava lá vai fazer falta, mas um pouco de previsibilidade também não faria mal. Preparar-se para uma fase menos arrecadadora e mais voltada ao fim social. Potencializar o uso das demais instalações esportivas que estão lá dentro, meio escondidas. Não ter medo de ofender a iniciativa privada e passar a concorrer com ela, modernizar e oferecer o serviço de academia aos vizinhos com preços subvencionados como acontece por aqui. E duvido que arquitetos com grife como Frank Gehry, Richard Meier, Norman Foster ou Ricardo Bofill (por via das dúvidas, melhor evitar Calatrava) não aceitassem reproduzir o projeto original, com Concha e tudo. Poderia ser um belo chamariz para uma cidade que precisa recuperar alguns dos seus grandes símbolos. Ou estou sonhando?

Edu: Claro que está, mas um sonho a mais ou a menos não faz diferença. Às vezes até ajuda. Se você quer saber, há alguns anos – já há bem mais de uma década – fiz parte de um grupo que levou à Federação Paulista e à Secretaria de Turismo um desses sonhos, a sugestão de se fazer do Pacaembu uma espécie de núcleo nacional de história e vivência do futebol, justamente por estar localizado na cidade que têm três das cinco maiores torcidas do país – algo raro no mundo. A proposta era transformar São Paulo numa autêntica capital do futebol, que atraísse gente de todo lado, torcedores que circulariam pelos centros de treinamento e terminariam sua aventura cultural-esportiva no velho Paca. Fomos muito bem recebidos, adoraram a ideia, mas pergunta o que foi feito da nossa sugestão… Anos depois, foi inaugurado o Museu (que era, com outra concepção, uma pequena parte daquela proposta), hoje um sucesso absoluto que atrai caravanas de turistas de todos os pontos do Estado e do País. Foi a prova de que aquele sonho não tinha nada de delírio. Vamos aos sonhos, portanto.

Carles: Se vocês conseguiram isso há alguns anos, “con la que estaba cayendo” então, imagino que agora esse tipo de sonhos estão menos difíceis de alcançar.

Edu: Já veremos.