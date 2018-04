Tensão e depressão no final da Liga de Las Estrellas

Carles: Amanhã, o Barça visita o Atlético (que já garantiu o terceiro lugar) para tentar garantir o título da Liga. Se o time de Simeone entrar relaxado e der Barça, acabou a Liga, inclusive para o Real Madrid. Com isso, o rival do ‘Aleti’ estaria totalmente liberado da tensão para pensar só na final da Copa. Será que não convém aos ‘colchoneros’ fazer o máximo esforço para adiar mais um pouquinho o final da Liga e manter essa tensão?

Edu: Simeone, se bobear, põe o terceiro time. Tensão que nada. O Atlético não está nem aí para a Liga, inclusive porque, mesmo ganhando, a chance do Madrid seria mínima e todos sabem disso. Esse jogo é um estorvo, isso sim, porque uma lesão ou um desgaste inútil pode tirar um jogador da final da Copa. Duvido que o Barça não saia de campo com a Liga na mão.

Carles: O Madrid, ganhando hoje em Cornellà, fica a cinco pontos o Barça. Parece impossível que os catalães não sejam os campeões, mais cedo ou mais tarde, mas se o Atlético, com ainda seis pontos por disputar, como dizem em Chamartín, acionaria o ‘cagómetro’ na cidade Condal.

Edu: Em circunstâncias normais já seria complicado para o Atlético fazer frente ao Barça. Imagine agora então, quando tudo está praticamente decidido? O Barça vai partir para liquidar, é um jogo para fechar de uma vez uma temporada que termina um tanto rançosa para os ‘culés’. E que resistência o Atlético pode oferecer? Colocar em risco caras decisivos como Falcao, Diego Costa, Turan? Simeone é muito raposa velha para cair nessa armadilha. E nem acho que o Madrid vai com tudo para cima do Espanyol. Nem que Mourinho queira estropiar o time. Os jogadores tomaram o comando, parece. É hora de autogestão em Chamartín.

Carles: Diego Costa corre risco de arrumar confusão até na fila do banco. Não tem jeito de preservar. E o Falcao já faz tempo que está a meio gás, esperando seu novo destino. Isso sim, é um cara de finais e tenho certeza de que vai estar muito ativo contra o Madrid. Mesmo que seja uma diferença irreal, uma vitória mais do que provável do Madrid sobre a “sua filial em Barcelona”, o Espanyol, vai botar muitíssima pressão psicológica sobre o Barça, mesmo que não seja a intenção do Simeone.

Edu: A melhor briga da etapa final da Liga não está no topo, que já se decidiu faz tempo, mas entre os que ainda brigam por vagas europeias e os candidatos ao descenso. Uma pena que, na reta final, Rayo Vallencano e Málaga tenham sucumbido. Sobrou a boa fase Real Sociedad, apesar da última derrota. Parece ter sido a grande revelação da temporada.

Carles: Nas últimas temporadas, essas questões foram resolvidas só na última rodada, inclusive com grandes surpresas nos rebaixamentos. Um assunto que está na ordem do dia, graças às suspeitas levantadas sobre o jogo em que o ameaçado Deportivo meteu um 4 a 0 no Levante, como visitante: Lendoiro disse claramente que existem arranjos de resultados todos os anos nas últimas rodadas, mas que o Depor nunca participa. Ele se refere a eventuais ajudas entre times das mesmas Comunidades Autônomas, como é o caso de Euskadi, o país basco, cujos jogos locais costumam apresentar resultados convenientes para os mais necessitados.

Edu: Neste ano é o Osasuna?

Carles: O time de Pamplona não tem cruzamento direto com nenhum dos vizinhos e joga dois dos três jogos restantes em casa. Talvez, o maior problema do Osasuna seja a saída, contra o Granada, rival direto. O Mallorca está praticamente rebaixado, a crise é de jogo, econômica, o treinador é Manzano, ou seja, tudo em contra. Aí tem os dois times gallegos. O Depor principalmente está reagindo desde a chegada de Fernando Vázques. Mas não sei se será suficiente. Tudo indica que os próximos derbis galegos serão na segundona mesmo.

Edu: Mas, nesse caso, quem poderia ajudar quem pela tese conspiratória do Lendoiro? A Real Sociedad ajudaria o Osasuna e os galegos morreriam abraçados? E o Zaragoza, também ameaçado, seria ajudado por quem? Acho até que ele acusou genericamente, como uma defesa pela situação drástica de seu próprio time. Não significa que, neste momento especificamente, haja algum arranjo de resultados.

Carles: Lendoiro botou a boca no trombone e referiu-se a, segundo ele, “uma tradição na Liga”, não às circunstâncias deste ano. Para defender a posição do Depor, saiu atirando para todos os lados. Sei que é força de expressão, mas o dia que você vir o Celta e o Depor abraçados, afasta que é briga.

Edu: O Barça, mesmo quase campeão, às vésperas de um desmanche, o Madrid em polvorosa por causa do Special One e o novo ciclo de galácticos, times médios, como o Málaga, quase falindo. E agora a denúncia dos resultados arranjados. A ‘Liga de las Estrellas’ termina a temporada numa depressão só…

Carles: E tem mais, Iker Casillas hoje, falando da final de Copa deu mais uma espetada: ‘me dá mala espina’. A última vez que eles perderam uma final de Copa foi no ano do centenário e em pleno Bernabéu, justamente para o Depor de Lendoiro, num jogo que ficou conhecido como o “Centenariazo”, em alusão ao Maracanazo.

Edu: Seria um fecho ‘digno’ deste ano…