Tensões e contradições de uma noite de Champions

Carles: Nada como ter um saldo suficiente para poder se permitir errar, não acha? Talvez essa tenha sido a grande diferença entre Ancelotti e seu sucessor no PSG, Laurent Blanc.

Edu: Ambos brincaram explicitamente com o perigo e, pelo menos, deram a dose de dramaticidade que esta noite de Champions parecia não ter antes de a bola rolar. No caso de Blanc, foi uma renúncia completa ao ataque, o que quer dizer que não correr riscos também pode resultar em fracasso. E o Chelsea se aproveitou em seu território minado. Em Dortmund, pelos minutos que vi, pareceu mais uma série de panes individuais que quase arrastaram todo o time de Ancelotti para o buraco. Foi isso?

Carles: Entre outras coisas. Também pesou o pênalti que Di Maria bateu e Weidenfeller defendeu, ainda com zero a zero. Curioso como o destino traça linhas paralelas e, caprichosamente, escolhe seus culpados, ou bodes expiatórios. Refiro-me aos dois volantes de ouro da última Eurocopa sub-21, Illaramendi e Verrati. Os dois estavam naquela final de Jerusalém, ambos compuseram o meio campo ideal do torneio e hoje já na primeira meio hora de jogo tinham perdidos quase uma dezena de bolas cada um, o que serviu para desestabilizar os seus times, um em Dortmund o outro em Londres. Foram os primeiros sacrificados. Ancelotti pôs Isco para jogar justo na partida em que o Madrid estava perdendo o combate no meio e só equilibrou quando recorreu a Casemiro. Claro que aí o Borussia já não tinha oxigênio. E Reus já não era capaz de sozinho colocar toda a linha defensiva do Madrid em pânico. Também ajudou a disposição escolhida hoje por Klopp e o ruído do Signal Iduna Park.

Edu: Nessas disputas com alta carga de tensão, jogadores que se sobressaem costumam contaminar os colegas e, também por isso, parece que a falta de Cristiano foi nefasta para o equilíbrio do Real Madrid. Já na refrega de Londres, a partir de um certo momento, com 1 a 0 para o Chelsea, não havia mais ordem tática, jogo pensado, alternativas inteligentes. Seu amigo Mou jogou três centroavantes na área e mandou o resto do time municiar a artilharia fosse como fosse. Um jogo mais para David Luiz, que aliás foi um monstro, do que para Oscar. Blanc respondeu tirando um atacante e colocando mais um zagueiro e, nesse momento, cometeu outro erro. É claro que poderia dar resultado, mas é uma loteria bastante arriscada pera uma quarta de final de Champions. No abafa, qualquer coisa poderia acontecer – e os franceses caíram fora com um gol improvável de Demba Ba a partir de chute todo esquisito, veja você, de Azpilicueta. Esse abafa talvez não estivesse na cartilha de Klopp…

Carles: Não costumo ser muito favorável aos clássicos “tira atacante e entra volante ou zagueiro”. As chances de isso resolver são cada vez mais remotas num estilo de futebol que a cada dia ganha em movimento e não só em vertical, mas em horizontal e diagonal. Ou seja, a velha solução de jogadores simplesmente para bloquear já não funciona. Mas você tem razão que pode até sair bem, um golpe de sorte ou como no caso de Casemiro, dar a intensidade que o setor pedia. Mas se não der certo, além do resultado desfavorável, garante para o treinador a pecha de covarde. A cartilha de Klopp é bem outra. Ele e Mourinho só compartilham estilos nas coletivas, e às vezes. Jürgen hoje, nada mais nada menos, tirou Lewandowski do meio, literalmente e não só desorientou o sistema defensivo do Madrid como inclinou o campo à esquerda e deu via livre a Marco Reus para um recital de futebol, passes e gols. Não fez mais porque do outro lado tinha um renovado Casillas.

Edu: A pergunta é: onde estava essa criatividade de Klopp no Barnabéu? No fim das contas, foi o jogo de ida que provocou a eliminação. Nesses dois clássicos, a conclusão que podemos tirar como em todos os anos é que, num mata-mata de Champions, tudo pode acontecer, inclusive o fracasso dos planejamentos. Ancelotti reforçou a marcação de início e quase provoca o naufrágio; Mourinho entrou com um time criativo, perdeu Hazard por lesão e transformou o Chelsea numa várzea que deu resultado; Blanc, que planejou tirar velocidade do jogo, viu seu time terminar a partida desesperado atrás de um golzinho salvador, levantando bolas na área; e Klopp deu um show de tática, mas está eliminado. Durma-se com isso.

Carles: A lógica das finais. Ou a falta dela. Porque, a partir desta fase, cada eliminatória e cada jogo é uma final. Lembro que você tinha proposto cinco semifinalistas. Mas a ilógica acabou de aumentar esse número para seis, considerando o favoritismo do PSG e a capacidade de competir dos times de Mourinho. Silogismos à parte, e depois de que a realidade corte mais duas cabeças amanhã, de fato teremos um inglês, um alemão e dois espanhóis madrileños ou quem sabe um catalão. E para confirmar que nem tudo nesse esporte é obra do acaso, pelo menos três dos treinadores mais mediáticos e ativos.

Edu: Isso se essa eletricidade da Champions não aprontar alguma com Pep Guardiola amanhã…

Carles: Aí, com toda certeza, será uma festa portuguesa, se é que você me entende.

Edu: Só faltaria o Proença apitando a final.