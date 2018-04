Um ‘culebrón’ antes do novo Barça

Carles: Por aqui, mesmo a imprensa de Madrid dá como certo o negócio Neymar-Barça. Não sei se é estratégico para que o impacto de uma eventual venda ao Madrid seja ainda maior.

Edu: Não acredito na hipótese Madrid. Hoje surgiu a informação de que o Barça colocou mais 4 milhões e o Santos praticamente aceitou (só para o Santos seriam 25 milhões de euros). Agora é preciso convencer o pai do Neymar a se contentar com 10% de tudo, como uma espécie de ‘consolação’ para o que ele ganharia no ano que vem com o filho livre de contrato. Mas, como prevíamos, o dirigente do Barça que estava negociando (Raul Sanllehí) voltou para a Catalunha. Deixou a proposta oficial e avisou: ‘Qualquer coisa, me liguem’.

Carles: No fim, ficaria em uns 44 ou 45 milhões de euros no total, é isso? Contando o que o Barça pagará ao Santos e à empresa que tem 40% do Neymar?

Edu: Isso. Disseram que o acordo com a empresa, DIS, está fechado faz tempo. E esse valor total é o que o Santos e os agentes do Neymar queriam, para superar o preço do Lucas quando foi ao PSG.

Carles: Preocupação mais pueril…

Edu: Idiotice. Mas é para a galera chiar menos – conselheiros, torcedores, dirigentes. O jogo de Neymar na quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi patético, deu dó.

Carles: Vi o resumo, coitado, estava até meio desajeitado. É compreensível. Outro sinal de que a coisa está caminhando é mesmo a possível saída de Thiago Alcântara. Como Iniesta será cada vez mais meio-campista com Neymar no time, Thiago terá menos minutos. Só resta sair.

Edu: Mas, nos jornais da Catalunha, Xavi deu a maior força ao Thiago, disse que é muito cedo para desperdiçar um talento desses e que ele tem perfil para fazer história no Barça. Tudo bem que seja um ato de elegância da capitão, mas é uma opinião de peso.

Carles: Sei disso, ele recomendou paciência ao Thiago publicamente. O tom das declarações do Xavi destoa absolutamente do resto do meio futebolístico. Demonstra inteligência desde a simplicidade de ‘pueblo’.

Edu: Principalmente porque não precisa fazer gênero, nem polêmica gratuita. Tem um histórico por trás disso, fala e é ouvido, respeitado. Acho que o Barça também conta com a grana que vai entrar com as saídas de Villa e Alexis para a Operação Neymar, né? Se não iria gastar muito mais do que aquele teto previsto e não teria dinheiro para comprar um zagueiro.

Carles: Não sei se o Alexis sai. Acho que depende um pouco mais dele do que do Barça.

Edu: Pedro?

Carles: Por incrível que pareça, acho que tem mais chances de sair. Tello é um Pedro melhorado, mais especializado, algo que pode ser mais valorizado no novo modelo de Barça.

Edu: Mas Pedro sempre foi um dos intocáveis do Tito.

Carles: Poderia até ser um tipo de prêmio, a saída. Ele nem tem tanta afinidade com o clube e são muitos jogadores com funções similares no plantel. Com o perfil de Alexis são menos, ou nenhum, para falar a verdade. Um centroavante, mas com a qualidade requerido pelo Barça.

Edu: Mas a galera não gosta muito do chileno, já foi vaiado mais de uma vez.

Carles: Isso é um problema, sim. A galera até esquece que Pedro não é ‘canterano’.

Edu: Se bem que tem uma solução mais prática: vender logo o Cesc e se livrar de um bonde caro.

Carles: Aí teria outro tipo de repercussão, apesar de ser outro sempre vaiado. Seria reconhecer um grande erro ao trazê-lo de volta.

Edu: Vende por 20/25, põe mais 20 e contrata o Thiago Silva.

Carles: É, mas seria levantar suspeitas quanto à insistência em Neymar. Lembre-se de que Cesc foi outro ‘culebrón’.

Edu: Neymar ainda precisa ser trabalhado e o Barça sabe fazer isso. Cesc chegou pronto e não se encaixou. Acontece, paciência.

Carles: As idades são similares, quando da chegadas de ambas ao clube, não?

Edu: Não, o Fábregas chegou consagrado, com 24 para 25 anos. Neymar tem 21.

Carles: Sei que você se refere a que o Cesc vinha consolidado, como capitão do Arsenal, time da Premier League. 21? Nossa! É um moleque mesmo.

Edu: Pode até se transformar num fenômeno aí, reconheço, mas também tem uma possibilidade de fracasso.

Carles: As possibilidades de encaixar no Barça parecem bastante razoáveis.

Edu: Depende de uma troca de tolerâncias e adequações. Neymar terá que mudar muitos focos, o principal deles o fato de não ser o dono do time. E o Barça terá que ter a paciência de praticamente construir um novo cara em cima de uma matéria-prima talentosa, mas quase bruta.

Carles: O Barça está se adaptando ao modus operandi de Rossel. Provavelmente os mais intolerantes (dos meus) vão sair. Já foi o Pep, Víctor Valdés, que diz o que pensa ou faz o que quer, é o próximo. Xavi é um cara crítico, mas gosta de estar no clube no qual se sente em casa e sabe transigir algumas vezes. Quando a poeira assentar, apesar de Rossel, a vida deve continuar no Barça e acho que com alguma calma. Uma calma (um tanto artificial, mas necessária) que vai ajudar na adaptação de Neymar.

Edu: Antes teremos os últimos capítulos do ‘culebrón’.