Um ‘culebrón’ com mais vilões que heróis

Carles: O que você acha da nossa bola de cristal?

Edu: Você se refere à transferência de Neymar? ‘Yo no creo en las meigas, pero’…

Carles: Nada disso, é a grande vantagem de não ter rabo preso além de, claro, o bom senso.

Edu: Bom o quê?

Carles: Algo que não sobrou à maioria dos meios informativos durante todo o processo da contratação do jogador brasileiro.

Edu: Também não era preciso ter poderes extrassensoriais para poder antecipar algumas das decisões. Já faz alguns meses, mais de um ano, que Neymar falava exclusivamente do Barça. Na realidade, nunca se dispôs a ir ao Madrid, essa é que é a verdade.

Carles: Desde que levou aquela chacoalhada jogando pelo Santos, na final do Mundial de Clubes, só fala de Messi, conversa constantemente com Dani Alves, com os brasileiros do Barça.

Edu: Sem falar do já antigo “acordo de cavalheiros” entre Santos e Barça. Inclusive se falava de um provável adiantamento em dinheiro de Rossell ao clube e também a Neymar, uma espécie de pré-contrato.

Carles: Extraoficial, claro, a Fifa proíbe qualquer depósito numa conta do próprio jogador ou pessoas afins, por um futuro contrato, antes do prazo de seis meses anteriores ao fim do compromisso do futebolista com seu clube.

Edu: Assim mesmo, tudo que se discutiu durante as duas últimas semanas foi diretamente com o Barça, sendo que o Real Madrid limitou-se a enviar uma seta envenenada em forma de proposta, provavelmente através de Wagner Ribeiro.

Carles: Ribeiro, durante todo este tempo, trabalhou junto com o pai de Neymar, de quem é muito amigo. E a favor do Real Madrid, com quem se relaciona comercialmente há anos. Inclusive, rompeu com Robinho quando este deixou o Real Madrid pela grana do City.

Edu: Claramente, trabalhando desde os bastidores e sempre colado no pai de Neymar, fazendo a cabeça dele contra o Barça, tudo isso enquanto o Santos negociava com os catalães. Ontem, apareceu na tal reunião. sempre ao lado do pai da criatura. Não há dúvida que a preocupação era dar respaldo eleitoreiro ao Florentino. Dedicando-se exaustivamente a uma causa que o próprio Wagner já dava como perdida.

Carles: Tenho entendido que nem todos as pessoas próximas a Neymar estiveram trabalhando contra os interesses do Barça.

Edu: Ao contrário, Marcos Malaquias, homem do Barça no Brasil junto com André Cury, esteve sempre do lado de Neymar Junior, fazendo de contraponto a Wagner Ribeiro. Malaquias é unha e carne com Neymar, vai às baladas com ele, está nas gravações de comerciais. Foi o permanente cavalo de Tróia do Barça nessa história, há meses.

Carles: Ou seja, definitivamente descoberta toda a encenação: o fato de só aos 45 do segundo tempo aparecer essa proposta de 35 milhões do Madrid. Fica claro que foi um último argumento para evidenciar que o time de Florentino estava na parada tentando algo.

Edu: Exato, apesar das constantes especulações, em nenhum momento se falou em algo concreto do Real Madrid. Só no último instante.

Carles: Mas alguns meios de comunicação, principalmente aqueles ligados ao ‘club blanco’ não dão o braço a torcer…

Edu: Algo que, imagino, não chega a surpreender você.

Carlos: De jeito nenhum.

