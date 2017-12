Almir Leite

Contusão de Coutinho pode adiar experiência de Tite. Mas há alternativa

Tite revelou no mês passado, antes do jogo do Brasil com o Chile, intenção de testar a seleção com Casemiro e Fernandinho, este no lugar de Renato Augusto. O jogador do Manchester City jogaria mais centralizado, junto com Philipe Coutinho. Casemiro seria o primeiro volante e Fernandinho o segundo, com missão de ajudar a marcar,