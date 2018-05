Brasil conhece possíveis rivais da Copa América

O Brasil vai pegar pelo menos uma pedreira na primeira fase da Copa América do centenário. A divisão dos potes divulgada pela Conmebol indica que a seleção terá de enfrentar uma desses quatro adversários na fase de grupos: Chile, Uruguai, Colômbia ou Equador. São quatro das equipes mais fortes do continente.

O sorteio das chaves será no domingo, 21 de fevereiro, e essas seleções ficarão no pote 2. O Brasil, um dos cabeças de chave, está no pote 1, junto com o anfitrião Estados Unidos, Argentina e México.

Vale lembrar que, recentemente, a seleção perdeu para Chile (2 a 0, nas Eliminatórias) e Colômbia (1 a 0, na Copa América do ano passado). O Uruguai é o próximo adversário pelas Eliminatórias, dia 25 de março, em Pernambuco.

Os dois outros rivais do Brasil na primeira fase são, pelo menos na teoria, fáceis. Isso porque o pote 3 tem Costa Rica, Haiti, Jamaica e Panamá e o Bolívia, Paraguai (esse pode complicar um pouco), Peru e Venezuela.

A Copa América dos Estados Unidos será realizada de 3 de 26 de junho.