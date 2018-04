Brasil e México tem ingressos esgotados. Mas…

Os 39 mil ingressos colocados à venda para o amistoso entre Brasil e México, dia 7 de junho, no Allianz Parque, já se esgotaram. Mas para quem não comprou e gostaria de ver o time de Dunga em ação – provavelmente sem Neymar, que no dia anterior decide a Liga dos Campeões pelo Barcelona contra a Juventus de Turim em Berlim – ainda há esperança.

No início da próxima semana vai ser lançada pela AEG, uma das promotoras da partida – em parceria com a Pitch, a empresa que desde 2012 faz a operação dos amistosos da seleção -, uma carga suplementar de 5 mil bilhetes. A venda será exclusiva pela internet. São ingressos em locais da arena que não são preenchidos em jogos de menor apelo.

Com essa carga extra, o estádio do Palmeiras poderá receber o maior público desde a sua inauguração, em novembro passado. Serão 44 mil pessoas, se todos os ingressos forem vendidos.

O interesse do público de São Paulo contrasta frontalmente com o dos gaúchos, que receberão a seleção três dias depois, no amistoso contra Honduras. Até quarta-feira, apenas 5 mil ingressos haviam sido vendidos para o amistoso no Beira-Rio.