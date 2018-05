Ceni é aposta de risco. Para o São Paulo e para ele

No futebol, é sempre um temor arriscar. É mais fácil fazer média, ficar em cima do muro. Mas há alguns teimosos que não perdem a mania de arriscar. Este blogueiro é um deles e o “palpite” é sobre o treinador Rogério Ceni.

Para começar, o blogueiro não tem a menor dúvida de que Rogério Ceni vai vir a ser um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Ele conhece o jogo, percebe detalhes táticos com velocidade e facilidade. As entrevistas que concedia após as partidas do São Paulo, muitas vezes ainda no campo, analisando friamente o que havia ocorrido, nas vitórias e nas derrotas, são o melhor exemplo disso.

Aliás, um parênteses provocativo: Rogério Ceni é um dos poucos jogadores que vale a pena escutar depois de uma partida. Foge dos clichês, dos lugares-comuns. Sabe o que fala, entende do que fala.

Mas daí a dizer que de cara vai ser um grande treinador para o São Paulo vai uma distância enorme.

É fato que Rogério se preparou, fez cursos para valer (ao contrários de muitos outros, que passam algumas semanas passeando na Europa e dizem que estavam se aperfeiçoando) e que é uma unanimidade no São Paulo.

Rogério não tem experiência como treinador. Não passou por times pequenos, não dirigiu categoria de base.

E futebol, mesmo para ídolos de um time, é resultado.

E seu os resultados não vierem? E se o time demorar para entender o que o treinador propõe? E se o São Paulo continuar na draga que está este ano?

É verdade que muito treinador que o futebol brasileiro tem hoje em dia começou no susto, saindo direto do campo para o banco, sem escala. Leão foi assim, Renato Gaúcho deu seus primeiros passos como treinador enquanto ainda jogava… (esses são casos rápido que veem à memória neste momento). Mas a ideia inicial é sempre apagar incêndio, não “descobrir” um novo treinador.

É óbvio que a torcida são-paulina terá com Rogério uma paciência que não teria com nenhum outro treinador – não teve nem com Muricy na passagem mais recente. Exemplo disso é como Lugano, contratado pelo passado de raça, que chegou como ex-jogador, permanece assim até agora e é endeusado.

Mas paciência, seja de que tamanho, tem limite. E aí está o risco para Ceni e para a cartolagem que o contratou.

O frisson que a chegada de Rogério Ceni está causando na torcida é digno de destaque. Otimismo e confiança são fundamentais no futebol. Agora, quando a bola rola, a história é outra. É por isso que o blog tem dúvidas sobre se, logo de cara, o ex-goleiro e capitão dará certo como treinador. Tomara que esteja errado!