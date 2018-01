Copa América de 2016 pode ser no Uruguai

A Copa América do Centenário pode parar no Uruguai. Os Estados Unidos têm demonstrado desinteresse em sediar a competição após a descoberta de que a “escolha” do país se deu mediante pagamento de propinas para vários cartolas – um dos acusados é o presidente da CBF, José Maria Marin – e a Conmebol já se movimenta para arrumar outra sede.

Na terça-feira, o presidente da Commebol, Jose Angel Napout, ao ser questionado sobre se a Copa América de 2016 estava confirmada disse que sim, mas disse também não saber onde ocorreria.

Pessoas ligadas à Conmebol consideram ser “absurda” a ideia de mudança de sede, pois muito dinheiro já foi investido e os contratos, legais, estão assinados. Mas o aprofundamento das investigações do FBI podem dar aos organizadores americanos o argumento que precisam para recusar o evento.

Além do Uruguai, que segundo consta se mostrou interessado, México e Colômbia teriam sido sondados.