Copa de 2026 nos EUA? Com Trump vai ser difícil

O comportamento de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos está sendo observado com atenção especial também num luxuoso e o moderno prédio de Zurique. O interesse se explica: Trump pode fazer mal para os negócios. Sobretudo para o melhor negócio gerido pela turma que ocupa o tal prédio, a Copa do Mundo.

A Fifa vai escolher em 2019 a sede do Mundial de 2026, o primeiro com 48 seleções, e os Estados Unidos são candidatos. Muitos os consideravam até favoritos. Até meses atrás. Mas agora, com Trump querendo murar a fronteira do México, atacando muçulmanos e disposto a arranjar um briga feia por dia com alguma parte do mundo, a possibilidade de a Copa nos Estados Unidos ir por água abaixo é considerável.

Trump, aliás, já havia dado sinal de que não quer saber de um grande evento de futebol no seu país em junho passado, durante a Copa América Centenário, que os EUA organizaram — o objetivo da Federação Local com a competição foi começar a pavimentar a caminho para 2026.

Mas o à época candidato, ao saber dos planos, disse em alto e bom som que não via sentido no país organizar um Mundial de um esporte que não agrada aos americanos e que só tem público nos EUA por causa dos latinos. Ou seja, deu indícios de que não vai avalizar uma Copa do Mundo em seu território.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E a ideia de fazer uma competição conjunta com México, e até o Canadá, que tem muitos adeptos (principalmente depois do inchaço promovido por Gianni Infantino), causa brotoejas em Trump. Do México ele não quer nem a tequila.

A Federação Americana continua sua cruzada, e fala até em organizar outra Copa América, em 2020, como estratégia de atingir o objetivo final. Os dirigentes acreditam que fazer outro Mundial por lá consolidaria o futebol no país.

Mas uma Copa do Mundo precisa de muito mais apoio governamental do que uma Copa América. E, apesar do poderio privado existente nos Estados Unidos, a Fifa ainda reluta em abrir mão do aval oficial. Quem se acostuma com o leite das tetas governamentais demora a desmamar.

Por isso, e pelo fato de que a escolha acontecerá ainda durante o mandato de Trump – e tem gente nos EUA que gostaria até de antecipá-la para 2018 -, nos corredores da Fifa já há quem trabalhe com a hipótese de que a Copa de 2026 não deverá passar nem perto da terra do Tio Sam.

É esperar para ver.