Depois da porta arrombada, coloca-se a tranca.

O provérbio atribuído aos portugueses e que se encaixa perfeitamente aos brasileiros agora também pode ser utilizado sem cerimônia pela turma da Fifa.

Isso porque, depois do anúncio de mais um atraso na entrega do estádio Mané Garrincha, em Brasília (O QUINTO ADIAMENTO), a entidade resolveu falar um pouco mais grosso.

Decidiu intensificar as inspeções na arena do Distrito Federal e também nas outras cinco que receberão a Copa das Confederações: Maracanã, Arena Pernambuco, Fonte Nova, Mineirão e Castelão.

Algumas dessas arenas já estão prontas e, nesse caso, a fiscalização, diária, vai se preocupar menos com as obras (acabament0s que por ventura estejam faltando, por exemplo) e mais com a contratação e montagem das estruturas temporárias, necessárias para o evento-teste da Copa.

A Fifa e o Comitê Organizad0r Local, que está junto na cobrança, têm sua dose de razão.

Mas não se pode esquecer que foram coniventes com os atrasos de várias arenas.

Publicamente, havia cobrança. Teve até chute no traseiro.

Nos bastidores, porém, os interesses políticos sempre prevaleceram (lembram que a Fifa ameaçou tirar Pernambuco e Bahia da Copa das Confederações e os governadores entraram em campo para evitar?)

A consequência está aí.

Agora não adianta reclamar.