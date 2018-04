E agora, Del Nero

“Não vou renunciar porque não tenho nada com isso.” A frase acaba de ser dita pelo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, confrontado com o escândalo que levou à prisão do ex-presidente José Maria Marin por, entre outras acusações, ter recebido propina na venda dos direitos de transmissão da Copa do Brasil e da Copa América.

Fica, então, a pergunta: se o FBI, que continua investigando – e, diga-se, ainda não revelou tudo o que apurou até agora- apontar o envolvimento de Del Nero nos malfeitos, ele irá renunciar? Ou ao menos se afastar temporária e voluntariamente?

Mais: se a Fifa, como sempre faz, bani-lo em caso de denúncia da Justiça americana, ele se auto-banirá da CBF – como acaba de fazer com Marin?

Certeza, só uma: se Marco Polo tiver envolvimento, sua renúncia imediata será cobrada fortemente no Brasil.

Por fim, dois detalhes:

1 – Ficou clara a falta de solidariedade com Marin, parceiro e amigo de longa data;

2 – Por que será que o nomes dos patrocinadores da CBF/seleção “sumiram” da parede durante a entrevista de Del Nero?