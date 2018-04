Eliminatórias: CAS confirma vitória do Chile sobre Bolívia no tribunal

A Corte Arbitral do Esporte vai confirmar nas próximas horas a vitória do Chile por 3 a 0 sobre a Bolívia, pela escalação irregular do jogador Nelson Cabrera na partida entre as duas seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa da Rússia. Com isso, a seleção chilena inicia a 15ª das 18 rodadas que definirão os classificados para o Mundial em quarto lugar, com 23 pontos, com a Argentina em quinto (22), o que hoje joga a equipe de Messi na repescagem.

O CAS, em sua decisão, confirmou a decisão da Fifa, que tirou os pontos da Bolívia (em campo, o jogo terminou 0 a o) pela escalação de Cabrera. O zagueiro é nascido no Paraguai, naturalizou-se boliviano, mas não residia no país andino há cinco anos como exige o regulamento da entidade – chegou à Bolívia em 2013.

O Chile foi defendido em sua demanda pelo advogado brasileiro Eduardo Carlezzo, que definiu a decisão como “histórica”. É que o caso teve, no total, oito confederações interessadas porque a determinação da Fifa, confirmada pelo CAS, mexeu com praticamente toda a tabela das Eliminatórias. A Argentina, por exemplo, ficaria na frente do Chile se o resultado do campo no jogo entre Bolívia e Chile fosse mantido.

O Peru, que perdeu por 2 a 0 jogo em que a Bolívia também escalou Cabrera, também ganhou os pontos, o que dá esperança, embora apenas matemáticas, de ir à Copa da Rússia.