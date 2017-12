Felipe Melo, o autêntico

Muitos torcedores brasileiros tiveram vontade de esganar Felipe Melo pelo erro que cometeu naquele jogo com a Holanda na Copa de 2010, e também pelo descontrole que o levou a agredir em Robben e ser expulso, liquidando de vez às chances, àquela altura do jogo já remotas, de a seleção brasileira vencer e ir em frente na competição.

A bronca com Felipe Melo foi justa. Ele pisou mesmo na bola – e não somente em Robben.

O exagero é que o volante ficou marcado por causa daquele jogo – como aliás tantos outros jogadores ficaram ao longo da história da seleção brasileira. Não teve mais chances na seleção. Virou marginal.

A boa técnica, a visão de jogo, o excelente passe e outras qualidades de Felipe Melo foram deixadas de lado. Pelo que fez de ruim no jogo com a Holanda, pelo desatino que o acomete em quantidade maior do que o desejável (ou será admitido?) e o leva a ser violento e até desleal em vez de viril, e também pela língua afiada, tão feroz quanto suas pernas e pés se tornam em momentos de descontrole.

Aliás, a metralhadora verbal de Felipe Melo causa desconforto em parte da imprensa, o que é, no mínimo, incoerente. Os jornalistas vivem reclamando que jogador de futebol dá entrevista sem graça, fala o óbvio, que é tudo igual. Mas quando aparece alguém diferente, e que acima de tudo não tem medo de criticar a imprensa, também há chiadeira.

Voltando ao campo, Felipe Melo é jogador de bom nível, experiente, rodado. Vai ser útil ao Palmeiras em todas as competições, notadamente na Libertadores. E será mais útil ainda se não se descontrolar. É preciso saber se impor em campo, e isso ele sabe. Mas vai precisar se policiar para não cair em provocações e perder as estribeiras.

Isso, porém, não o impedirá de ser autêntico. Dentro e fora de campo.