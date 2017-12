Grupo do Brasil sinaliza caminho tranquilo na primeira fase

Caminho mais tranquilo para a seleção brasileira na primeira fase da Copa da Rússia, só se enfrentasse, por exemplo, a seleção do Panamá ou a do Irã. Talvez Egito, Arábia Saudita. Mas não dá para reclamar nem um pouco das bolinhas sorteadas no Palácio do Kremlin. O grupo do Brasil é fácil, supertranquilo.

Suíça, Costa Rica e Sérvia são equipes fracas. Fazer nove pontos no Grupo E é bastante provável. E, a rigor, até as oitavas de final não devem representar problema para a seleção de Tite, visto que México ou Suécia, que têm tudo para brigar pelo segundo lugar no Grupo F, também não são lá essas coisas – apesar de os suecos terem se enchido de moral ao eliminar a Itália.

Mas vamos nos ater à primeira fase. A chave é fácil, mas não se deve esperar goleadas. Isso porque as três equipes adversárias do Brasil são, com algumas variações, adeptas do jogo defensivo.

Suíça e Sérvia costumam jogar com cinco homens na linha defensiva. Os laterais não são adeptos aos avanços e mesmo os jogadores de meio-campo priorizam a proteção defensiva à armação das jogadas. A Costa Rica é um pouco mais “ousada”. Mas também tem a defesa como prioridade. Marca bem forte. A diferença é que tem jogadores rápidos para contra-atacar.

De qualquer maneira, e apesar da dificuldade que a seleção teve quando enfrentou a Inglaterra, um time que posicionou de maneira recuada, em amistoso recente, o Brasil não deverá ter dissabores para chegar às oitavas. Basta jogar com seriedade. E isso, com Tite, não parece ser problema.