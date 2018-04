Inglaterra e França, dois bons testes para a seleção

Inglaterra e França estão em fim de temporada, mas nem por isso vão vir ao Brasil a passeio.

Roy Hodgson e Didier Deschamps, os técnicos das duas seleções, convocaram o que têm de melhor para os amistosos contra a seleção brasileira.

Os ingleses terão o goleiro Hart, o meia Lampard e o atacante Rooney no jogo do dia 2 no Maracanã. Gerard só não vem porque está machucad0.

Os franceses terão os atacantes Benzema e Menez e meia Nasri, que volta após um ano aos Bleus, na partida do dia 9 na Arena Grêmio.

Inglaterra e França entrarão com equipes fortes contra o Brasil.

Seus jogadores estão em fim de temporada, como os brasileiros que trabalham na Europa.

Mas as seleções estão entrosadas, ou pelo menos bem mais entrosadas do que a brasileira.

Que, aliás, não tem entrosamento algum.

De qualquer maneira, serão dois bons testes para a seleção antes da estreia do dia 15 contra o Japão, pela Copa das Confederações.

No entanto, podem contribuir para aumentar o retrospecto negativo de Felipão.

Mas, pensando no futuro, é melhor perder da Inglaterra e da França do que ganhar da África do Sul e da China.