Não adianta tentar. O 7 a 1 não vai se apagar

É claro, óbvio, que a volta da seleção brasileira ao Mineirão iria estar ligada aos 7 a 1 da Copa de 2014.

Desde aquele desastre não houve um só semana em que o tema não foi abordado e não seria agora que deixaria de ser.

Foi até salutar a decisão da CBF de marcar logo (pouco mais de dois anos não é muito tempo se considerarmos o calendário) uma partida para o estádio, e contra um adversário tradicional – se fosse contra uma Bolívia, por exemplo, não teria o mesmo peso.

O momento é outro, os jogadores são, em sua esmagadora maioria, outros, o técnico é outro…

Mas a pressão para que apaguem aquela má impressão é imensa.

E inútil.

Mesmo que o Brasil enfie 7 a 1 na Argentina aqueles 7 a 1 a favor da Alemanha não serão esquecidos.

Assim como ocorreu com a derrota na final da Copa de 1950, a lembrança, e as cobranças, perdurarão por muito tempo, décadas.

Note-se que o fracasso diante do Uruguai só deixou de pesar na história do futebol brasileiro justamente por causa do 7 a 1.

E isso aconteceu 64 depois.

Portanto, dois anos é pouco tempo (se considerarmos o calendário histórico) para que tamanha devastação seja esquecida.

E, cá entre nós, nem deve ser.

Todos que participaram dele serão lembrados negativamente. O que não significa que devam ser execrados, nem que tenham méritos reconhecidos.

Mas não devem reclamar das críticas.

Mesmo porque, se o goleiro Barbosa, considerado o culpado pela derrota na final de 1950, morreu na amargura, pobre e sem ter os muitos méritos reconhecidos, por que Felipão, o grande responsável pelos 7 a 1 (não só pela maneira como montou o time contra a Alemanha, mas por tudo que deixou de fazer desde o primeiro dia em que o grupo se reuniu para a Copa), rico e reconhecido como campeão do mundo em 2002, não pode ser cobrado pelo fiasco?