O fim da Copa do Mundo

Exagero? Alarmismo? Pessimismo? Não se trata disso. E sim da constatação, e também lamentação, de que o inchaço que a Fifa fará na Copa do Mundo a partir de 2026, com o acréscimo de 12 seleções, representará o fim do torneio que tem como maior atrativo reunir a elite do futebol.

Elite não por tradição, mas por desempenho. Os melhores de determinado continente naquela época, vão para o Mundial e decidem quem é o melhor entre os melhores. Claro que há discrepâncias, pois a principal seleção da Oceania, por exemplo, poderá ser inferior tecnicamente a uma seleção europeia que, pelos critérios eliminatórios, fica de fora. Mas, levando-se em consideração que a ideia é representar todos os continentes, é, digamos, menos injusto esse critério.

O aumento do número de participantes – promovido pelo presidente da Fifa para pagar promessas de campanha, e, sobretudo, ganhar dinheiro, pois mais países na festa significa mais e maiores contratos -, porém, fará crescer o abismo entre as melhores e as piores seleções. Se a melhor equipe da África já não chega nem perto do título, a sexta melhor do continente então…

E o inchaço não significa incentivo ao crescimento técnico. A Copa, a partir de 2026, vai ter seleções que certamente não teriam chances nas fraquíssima terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Além disso, essas equipes vão chegar à (às) sede (s), jogar duas partidas, pois o número de jogos da primeira fase vai diminuir, e voltar para casa. Ou seja, não esquentarão o lugar.

Evidentemente que para a Fifa e para as federações, que receberão bom incentivo financeiro em seus cofres, será bom negócio. Mas para o futebol, aquele troço que se joga dentro do campo, é uma grande derrota.