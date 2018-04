O Maracanã e o fim da picada

É uma avacalhação.

Uma esculhambação.

Não dá para admitir que um jogo da seleção brasileira, contra uma seleção tradicional como a inglesa e em um local tido como o principal estádio do futebol mundial, o MARACANÃ, seja suspenso pela Justiça praticamente na véspera de sua realização.

E por quê?

Porque faltam laudos que atestam a segurança para o respeitável público torcedor.

Foi nisso que a juíza se baseou.

Aí, foi aquele corre-corre.

A CBF, organizadora da partida, diz ter todos os laudos.

O governo do Estado do Rio admite que, por uma “falha burocrática” um laudo da Polícia Militar não foi entregue à Suderj – a administradora do estádio.

Inadmissível.

Se for verdade.

Mas vamos aos fatos.

O entorno do Maracanã ainda está um canteiro de obras, com material espalhado por todos os cantos – pedras, vergalhões, restos, que podem virar arma com facilidade -, buracos que mais parecem uma piscina (enlameados).

Não tem segurança alguma.

Sabe-se lá como os órgãos responsáveis pela emissão dos laudos os emitiram. Se é que o fizeram.

Não deveria mesmo receber nem um jogo entre casados e solteiros.

Se queriam inaugurá-lo em 2 de junho, deviam ter feito por onde.

Trabalhado para que as obras realmente ficassem prontas.

A liminar com certeza será cassada.

Domingo teremos Brasil e Inglaterra no Maracanã.

Tomará que nada de grave ocorra com algum torcedor.

Pelo bem do pobre povo torcedor e para que a infelicidade geral da nação não fique ainda maior.

A imagem do Brasil está arranhadíssima por conta da suspensão do jogo.

Duvidam? Então entre nos sites dos principais jornais ingleses e europeu.

Leiam o que foi escrito neles.

Vai ser difícil consertar o estrago.