Pitacos sobre a rodada

Os Estaduais ainda não engrenaram, mas já chegaram a um ponto da ladeira que permite tirar algumas conclusões do que times, jogadores e “professores” fizeram até agora na temporada. Claro que muita coisa pode, deve – e tem – de mudar, pois o nível está bem baixo. Algumas teses, porém, os fatos começam a jogar por terra.

Uma delas é de que o trabalho está no início e é preciso tempo para os times engrenarem, a partir do momento em que consigam um nível razoável de entrosamento e que seus atletas adquiram bom condicionamento físico e ritmo de jogo. Nada mais correto. O problema é que tem gente, e não são poucos, valendo-se de uma situação real para esconder a realidade (perdoem-me pela péssima construção do texto, mas é isso que está acontecendo).

Senão vejamos os exemplos de Corinthians e Palmeiras. Ambos têm treinadores que já estavam no ano passado (Tite faz mais tempos). Ambos perderam jogadores (o Corinthians teve prejuízo maior) e ambos se reforçaram. Mas só um está jogando bola.

Não vou nem entrar no mérito sobre se o Corinthians joga futebol agradável ou não. O que interessa nessa análise é que o Corinthians tem um padrão. Tanto que Tite perde jogadores, muda time, poupa e o rendimento -e os resultados – são aceitáveis.

E o Palmeiras. O Palmeiras não tem 0 menor padrão. Não tinha ano passado, mesmo quando ganhou a Copa do Brasil, e continua sem ter. As alterações são sempre óbvias, o posicionamento dos jogadores, via de regra equivocado. A consequência é que o time não engrena. E não adianta usar como desculpa o pouco tempo de trabalho na temporada. Marcelo Oliveira estar no clube desde o ano passado, mas mesmo se tivesse chegado agora já era tempo de os jogadores saberem qual a proposta tática – ou as propostas – táticas do time.

Isso o São Paulo já tem. Particularmente, o defensivismo de Edgardo Bauza não me agrada. Mas já se sabe o que ele pensa, o que quer, o que propõe.

Do São Paulo, um aspecto que precisa ser abordado é o individual. Lucão falhou feio? Falhou. Mas é o Rodrigo Caio (caso típico de jogador vendido pelo clube como craque, mas que não passa de um jogador mais ou menos, e que grande parte da mídia comprou e agora reluta em aceitar ter em mãos uma lebre, não um gato)? E o que o Ganso? Foi bem marcado, é verdade. Mas quase sempre o é. E o Michel Bastos? E o Centuríon? (aliás, se o Bauza continuar com essa história de proteger os argentinos vai acabar dando prejuízo ao São Paulo).

Em tempo: quando é que o Lugano, que estava jogando normalmente no Cerro ao que consta, vai entrar em forma mesmo?

No Rio, o Flamengo perdeu do esforçado e bem armado, embora de forma conservadora, Vasco. Mas Muricy já começa a dar uma cara de time ao time. Coisa que Marcelo Oliveira ainda não fez no Palmeiras em São Paulo e que Eduardo Baptista não consegue fazer no Fluminense.

Vamos ser francos. Se o Flu desfilasse na Sapucaí, tiraria nota zero em evolução e harmonia, tamanho o distanciamento entre os setores do time, os buracos que se observa em campo.

Pelo menos Eduardinho parece ter o apoio dos jogadores. E ter um grupo disposto a colaborar com o professor é mais de meio caminho andado. Será que Marcelo Oliveira tem esse apoio no Palmeiras, depois de entregar na bandeja a cabeça de Leandro Almeida por causa do erro contra o São Bento?