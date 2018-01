Primeira Liga define grupos e tabela

Apesar das cascas de banana que colocam no seu caminho, como o novo calendário sul-americano e brasileiro, que poderia inviabilizar sua competição – o que deixaria a CBF feliz da vida – , e as saídas abruptas de Coritiba e Atlético-PR, a Primeira Liga segue em frente

Nesta terça-feira, os dirigentes se reuniram, confirmaram o ingresso do Ceará e fizeram um esboço de tabela da competição para 2017. Serão 16 clubes divididos em quatro chaves. E, além do Ceará, há outros “novatos” em relação ao torneio desde ano: Brasil (RS), Joinville, Londrina, Paraná e Chapecoense.

A Chape, aliás, foi tratada com especial, merecida e possível deferência. Recebeu ofertas de ajuda para se reestruturar e o benefício de fazer todos os jogos da primeira fase em casa.

Também se discutiu o prazo de realização da disputa, provavelmente entre 25 de janeiro e o final de outubro. Ou seja: a Conmebol e a CBF mudam seu calendário e a Primeira Liga, em vez de sentir-se asfixiada, faz adaptações.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aliás, a Primeira Liga deu um recadinho sutil aos cartolas que querem vê-la no chão. Também sabe provocar: batizou o troféu a ser entregue ao campeão de 2017 de Delfim de Pádua Peixoto Filho, morto no acidente com o avião da Chape.

Marco Polo del Nero deve ter adorado…

EIS COMO DEVEM FICAR OS GRUPOS DA PRIMEIRA LIGA

GRUPO 1 – Fluminense, Internacional, Brasil e Criciúma.

GRUPO 2 – Flamengo, Grêmio, Ceará e América-MG.

GRUPO 3 – Atlético-MG, Cruzeiro, Joinville e Chapecoense.

GRUPO 4 – Avaí, Figueirense, Londrina e Paraná.

Primeira rodada

25/01: Fluminense x Criciúma

01/02: Inter x Brasil de Pelotas

01/02: América-MG x Ceará

08/02: Flamengo x Grêmio

25/01: Chapecoense x Joinville

01/02: Cruzeiro x Atlético-MG

25/01: Figueirense x Londrina

25/01: Avaí x Paraná