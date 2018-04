Renato Gaúcho, treinador ou impostor?

Começou. Bastou o Grêmio ser desclassificado da Copa do Brasil para o trabalho de Renato Gaúcho ser questionado por torcedores do time e de concorrentes, e por parte da imprensa. Não o trabalho em si, mas a decisão de priorizar as Copas – o tricolor gaúcho ainda está na Libertadores – em detrimento do Campeonato Brasileiro. Destes críticos, o veredicto (portanto a sentença definitiva) é que o treinador errou, e feio.

O fato de o Grêmio ter sido na prática desclassificado porque seu melhor jogador, Luan, falhou quando deveria decidir – como, aliás, havia falhado em outra “decisão”, o jogo com o Corinthians pelo primeiro turno do Brasileiro – não conta. E fica em segundo plano o fato de o time que tirou o Grêmio, o Cruzeiro, ter tradição e uma equipe muito boa. Portanto…

Mas Renato Gaúcho tem um defeito: fala o que pensa, às vezes até demais. E isso é imperdoável numa sociedade que diz defender o livre pensamento – mas que muitas vezes se incomoda quando o pensamento vai da mente para a boca, e daí para o mundo. Assim, quando ele disse claramente que iria jogar com reservas várias partidas do Brasileiro, entrou na mira. Tornou-se obrigado a ter sucesso, do contrário seria tido quase como um impostor.

Até porque, e sabe-se lá por quê, todos passaram a considerar o Grêmio como o único time obrigado a alcançar, e a ultrapassar, o Corinthians no Brasileiro. O Palmeiras gastou milhões, o Flamengo também, o Atlético-MG encheu o time de medalhões, mas nenhum deles tem essa obrigação. O Grêmio de Renato Gaúcho tem.

É fato, também, que Renato Gaúcho gosta de provocar, e provocadores são igualmente provocados. Mas será que merece ser condenado por ter decidido usar o time considerado titular em determinado momento e o reserva em outro? Ainda que dê tudo errado (como errado entenda-se não ser campeão, pois são grandes as chances de o Grêmio no mínimo conseguir vaga na próxima Libertadores)?

Renato, como todo treinador, erra e acerta. Talvez erre ao apostar um lateral tão limitado como Edílson e também em um reserva em fim de carreira como Leonardo Moura, por exemplo.

Como talvez tenha errado em 2008, ao deixar o time titular do Fluminense três semanas sem jogar esperando a segunda partida da final da Libertadores, o que quebrou o ritmo de jogo da equipe. Aliás, naquela decisão, o time morreu fisicamente no segundo tempo, pois só treinar e bem diferente de treinar e jogar.

Mas poucos notaram isso, pois como Renato havia dito que o Tricolor carioca iria brincar no Brasileiro e quase caiu do escorregador, deu-se mais atenção à declaração do que à falta de vitalidade do time na decisão.

É o que começa a acontecer agora, principalmente depois que Renato Gaúcho disse (para logo depois se corrigir) que o Corinthians iria despencar no Brasileiro.

O fato de praticamente todos os times estarem com os departamentos médicos parecendo fila do SUS por causa da quantidade de contusões musculares em geral advindas não apenas da quantidade de jogos, mas principalmente da maneira como são distribuídos no calendário, não conta.

Há uma torcida generalizada para o Grêmio despencar, pois isso vai justificar descer a lenha em Renato. As virtudes e defeitos do time, e de seu treinador, ficarão em segundo plano.

É a política do resultado.

Depois não sabem por que o Brasil caiu de sete na Copa que, achou, iria ganhar na base do papo. E da pretensão.