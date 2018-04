Retirada a peça que caiu na Arena Corinthians

A Odebrecht retirou nesta quinta-feira a estrutura metálica que caiu na Arena Corinthians, no acidente de novembro em que dois operários morreram.

A retirada ocorreu após diversos testes, realizados nos últimos dias, com os guindastes utilizados na operação.

Com isso, vai ser possível, a partir de agora, trabalhar com mais afinco na reconstrução da área atingida.

Ainda não há definição sobre quando a nova peça, a última da cobertura do estádio, será colocada.

No início da semana, a construtora cobrou da empresa alemã fabricante do guindaste envolvido no acidente explicações sobre a falta de informações na caixa preta.

O inquérito que investiga responsabilidades pelo acidente continua em andamento.