Um livro dedicado ao gol e aos goleadores

Quem gosta de futebol está ganhando uma boa chance de conhecer mais sobre a história do esporte preferido dos brasileiros. Mais precisamente do aspecto considerado mais importante e encantador do futebol: o gol. Será lançado nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, o livro “Almanaque dos Artilheiros”, que se propõe, e faz, uma profunda viagem sobre o principal momento do esporte bretão, o da bola na rede.

O autor, o jornalista José Manoel Dressler, fez um extenso trabalho de pesquisa para encontrar os maiores artilheiros da história do futebol em todas as partes do mundo, desde priscas eras – tempos em que em muitos lugares quase não se sabia da existência desse esporte, pois não era notícia. Chegou a descobertas curiosas e importantes. Por exemplo: 11 jogadores que marcaram mais de mil gols.

Em 397 páginas, o livro cataloga centenas de jogadores. Apresenta listas com maiores artilheiros do mundo, uma só com brasileiros e outra com jogadores do mundo inteiro, enfoca os goleadores históricos e traz informações e curiosidades sobre os responsáveis pela arte de balançar redes.

“Almanaque dos Artilheiros” será lançado às 18 horas no Espaço Scortecci – Rua Deputado Lacerda Franco, 96, Pinheiros, São Paulo. O livro custa R$ 55,00, pode ser encontrado nas principais livrarias e também há venda online, por meio do site www.asabeca.com.br.