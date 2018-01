Vai entender a cabeça do Dunga…

Está realmente difícil entender a cabeça de Dunga. Até porque a convocação que fez para os amistosos de setembro nos Estados Unidos parece sem pé nem cabeça. Prima pela incoerência e mostra um técnico indeciso, temeroso das Eliminatórias que estão por vir.

Por que levar Neymar? É craque, capitão do time, líder dentro e, dizem, fora do campo. Mas não joga as partidas de outubro Chile e Venezuela pelas Eliminatórias, que é o que realmente interessa. Como tempo de treinamento é curto – como o próprio Dunga vive a reclamar -, não seria mais coerente convocar um jogador que poderá aproveitar para ir entrosando o time?

Mesmo porque, uma vez convocado, Neymar terá de jogar, tirando espaço de alguém que estará em campo contra chilenos e venezuelanos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vai saber por que Dunga levou Neymar agora. Mas como ele diz que enxerga além do nariz…

Por que levar Kaká? Quem acompanha os jogos do Orlando, vê que o meia não anda jogando nada. Além disso, se os jogadores que estão na China ou nos países árabes não são convocados porque lá acabam ficando em marcha lenta, o que dizer da Liga Norte-Americana? Quem a acompanha vê que o nível, sobre todos os aspectos, é sofrível. E que a marcha é lenta.

Mas se a presença de Kaká se justifica pela experiência, por que não levar Thiago Silva? Dá pinta que Dunga culpou-o pelo fracasso na Copa América. Também, bem-feito para o “Monstro”. A seleção não jogou bulhufas no Chile. Mas quem mandou ele colocar a mão naquela bola?

Bom, mas Dunga falou que quer renovar a seleção. Saudável e necessário. Mas não daria, então, para abrir mão de Daniel Alves? de Hulk? Nada contra os jogadores, mas se o negócio é renovar, não dava para ir além de Lucas Lima, de Douglas Santos, do Alisson? Não seria mais interessante convocar outros bons valores que disputam o Campeonato Brasileiro?

Ah, e se é para convocar um zagueiro que raramente joga pelo Arsenal, o Gabriel Paulista, não era melhor levar o Gil (que além disso é mais experiente)?

E o Firmino, heim?

Bom, acho que vou parar por aí, nessa dúzia de pontos de interrogação. Afinal, não dá mesmo pra entender…