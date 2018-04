Michael Johnson dá treino para a seleção paraolímpica em SP

Recordista mundial dos 400 metros rasos e dono de quatro ouros olímpicos, Michael Johnson tem um encontro marcado com os velocistas da seleção brasileira paraolímpica de atletismo na quinta-feira, dia 4 de dezembro. O americano agora é consultor da equipe até os Jogos de 2016, contratado por uma junção de esforços – Comitê Paraolímpico Brasileiro, Time São Paulo e Time Rio.

Johnson, que coordena uma equipe de especialistas em sua empresa de performance esportiva, conhecerá os 16 atletas e atletas-guia com quem trabalhará pelos próximos quase 18 meses. Na tarde da quinta-feira, dará um treino aos velocistas em São Caetano do Sul, na pista do CT da equipe BM&F Bovespa, local de treinamento do time paraolímpico de atletismo enquanto o Centro de Treinamento do CPB, que está sendo construído no bairro do Ipiranga, não fica pronto.

O acordo com Johnson prevê que o medalhista olímpico terá seis encontros com os atletas. O primeiro ocorre nos próximos dias, três serão realizados em 2015 e mais dois, em 2016.

A Michael Johnson Performance, empresa do tetracampeão olímpico, também trabalha com os atletas de 400 metros do time olímpico brasileiro. Há um ano, a equipe de Johnson fez seu primeiro camping de treinamento com os velocistas em Campinas. Em fevereiro, houve novo encontro, no Rio. Técnicos americanos e atletas brasileiros voltaram a se encontrar agora, novamente na pista da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca. Este terceiro período de treinos, que começou no dia 25, vai até a quinta.