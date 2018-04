Renaud Lavillenie tenta recorde mundial do salto com vara. Foi quase…

O francês Renaud Lavillenie fez uma excelente apresentação na cidade de Rouen, no sábado. O atual campeão mundial indoor parte em busca do bicampeonato em Sopot já saltando acima dos 6 metros! Para vencer a competição, Renaud alcançou 6,04 m, melhorando em um centímetro seu recorde pessoal, e ainda atacou a marca mundial de Sergey Bubka. Pediu o sarrafo a 6,16 m, mas falhou nas três tentativas.

Foi a quinta vez na carreira que Lavillenie, campeão olímpico em Londres-2012, superou os 6 metros. Apenas Bubka e o australiano Steve Hooker (ouro em Pequim-2008) saltaram mais alto do que ele em todos os tempos.

Lavillenie volta a saltar no dia 31, sexta-feira, na Pedro’s Cup, em Bydgoszcz (Polônia). O torneio polonês será o primeiro da temporada indoor dos dois principais saltadores brasileiros, Thiago Braz e Augusto Dutra, que já estão classificados para o Mundial Indoo de Sopot. Eles viajam na terça-feira, dia 28, para a Europa, assim como Fábio Gomes da Silva, que está de volta às competições depois de ter rompido o tendão do calcâneo no GP de Belém, em maio passado.