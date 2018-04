Aniversário especial de Gabriel Jesus

Quem não teve um aniversário inesquecível? Daqueles para contar o resto da vida para os filhos e os netos.

O menino Gabriel Jesus já tem essa data: completou 19 anos neste domingo e ajudou o Palmeiras a ganhar do Corinthians por 1 a 0 e voltou a sonhar com a classificação para a próxima fase do Paulista.

Desde o começo foi um jogo com jeito alviverde no Pacaembu. O Palmeiras parecia o time de Tite, consciente, calmo e aplicado. Já o Corinthians , mesmo classificado, era um time nervoso, que fazia mais faltas que o normal e tirando um chute de Lucca, que passou perto da trave de Fernando Prass, parecia o time de Cuca dos últimos tempos.

Foi nesse jogo, que Gabriel Jesus fez sua festa particular. Logo no começo fez bela jogada e deu para Jean desperdiçar. Em um contra-ataque armado por Robinho, ele acertou um chute fortíssimo, muito bem defendido pelo goleiro Cássio. Depois recebeu falta de Elias.

Na sequência deu um pontapé em Lucca e recebeu cartão amarelo. Quase no finalzinho do primeiro tempo se meteu a dar pedaladas na frente de Yago – era um menino brincando de jogar bola. E quando o juiz apitou o encerramento dos primeiros 45 minutos, foi chamado por Elias que trocou de camisa com ele.

Gabriel Jesus é um jogador diferenciado.

E na volta ao segundo tempo deu o gol para Alecsandro, que finalizou com perfeição: mas novamente Cássio apareceu para impedir o gol. Agora uma pausa na festa.

O Palmeiras continuava jogando melhor, mas num ataque corintiano o zagueiro Thiago Martins cometeu um pênalti infantil em Giovanni Augusto. No velho estádio, a torcida palmeirense se calou. Talvez tivesse esquecido de Fernando Prass. Pois ele fez uma defesa incrível na cobrança de Lucca.

E quase na sequência do lance, como se fosse um presente de todo o time para o aniversariante, Egídio cobrou falta, Zé Roberto desviou e Dudu apareceu à frente de Cássio para tocar de cabeça: Palmeiras 1 a 0.

De volta ao domingo do menino Gabriel Jesus. Faltava o gol, claro! Dudu escapou pela direita, bateu na frente de Cássio e provavelmente a bola entraria, mas Gabriel chegou para empurrar de vez para dentro do gol. Estava impedido.

O jogo acabou mesmo 1 a 0 para o Palmeiras, que pode assim dar a guinada definitiva e reencontrar o caminho do sucesso. Resultado que o anima para o duelo com o Rosario, no meio da semana, pela Libertadores.

Com Gabriel Jesus em campo, depois de um aniversário inesquecível.

(Com participação de Roberto Salim.)