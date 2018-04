Alex, como bom vinho, melhora com o tempo

Dias atrás, exaltei aqui o comportamento de Seedorf. O veterano holandês veio pro Brasil pra jogar, divertir-se e brilhar. Conseguiu tudo isso com o título estadual obtido pelo Botafogo. Com elegância e autoridade. Pois agora temos outro exemplo de atleta que parece vinho dos bons e fica melhor à medida que passa o tempo. Não há segredo: é Alex, 35 anos e muita história no futebol.

O meia de futebol requintado e com pontaria calibrada retornou para o Coritiba, depois rodar o mundo e brilhar em diversos lugares para mostrar que continua a evoluir. Na casa de origem, encaixou-se à perfeição e foi um dos líderes na conquista do Campeonato Paranaense. A coroação veio com os dois gols nos3 a1 de virada sobre o Atlético-PR, na tarde deste domingo.

O Atlético saiu na frente, com Hernani aos 5 minutos do primeiro tempo, no segundo duelo pela final. Mas Alex provou, na prática, que craque aparece para decidir. E foi o que fez, com os gols aos 29 e aos 40 minutos. A reação, antes do intervalo, era necessária para manter a confiança no título.

Alex por pouco não deixou outra vez a marca de sua liderança, ao mandar bola no travessão na segunda etapa. Mas regeu o meio-campo alviverde até o momento de levantar a taça, depois de Geraldo fechar a conta aos 46 minutos. Não por acaso foi dos mais aclamados pelos torcedores, que sabem reconhecer os ídolos de verdade.