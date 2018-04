Atlético-MG mostra ao Cruzeiro quem manda

O Atlético-MG tem jogado o fino da bola. É preciso reconhecer que a rapaziada de Cuca sobra diante de adversários, domésticos, nacionais e internacionais. Na Libertadores, atropelou o São Paulo duas vezes e fica à espera de rival para as quartas de final. No Mineiro, está a um passo do título, após os 3 a 0 de hoje sobre o Cruzeiro.

O clássico no Independência foi mais uma demonstração do requinte com que Ronaldinho Gaúcho e companhia desfilam pelos gramados. Apesar de pegado e duro no primeiro tempo, com sete cartões amarelos, o Galo foi superior, criou as melhores oportunidades e ficou em vantagem, com o gol de Jô.

Não mudou o panorama na etapa final. Quer dizer, até melhorou para o Atlético, com a expulsão de Bruno Rodrigou aos 9, depois de levar o segundo amarelo. O Cruzeiro ensaiou reagir, mas não teve como; ao contrário, ao se abrir, dava espaço para contragolpes do Atlético. E a tarefa foi liquidada com gols de Tardelli e Marcos Rocha.

Até o juiz sentiu o peso do Atlético. Luis Flávio de Oliveira passou o bastão para o reserva, dez minutos antes do final, por contusão na coxa. Perdeu os derradeiros momentos de mais uma exibição da equipe que, no momento, regala o público com o futebol mais divertido e contundente do país.