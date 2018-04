Atlético-MG vence e jogará menos tenso contra Corinthians

Os ventos continuam a soprar a favor do Corinthians, nas rodadas que restam do Brasileiro. Especialmente na 35.ª, que começou na quarta-feira e fechou nesta quinta-feira. O líder fez a parte dele (bateu o Ceará em Fortaleza), o vice-líder Vasco empatou (agora está dois pontos atrás), Botafogo e São Paulo perderam (e deram adeus à briga pelo título), o Figueirense empatou (também está longe da taça). E o Atlético-MG venceu.

Mas o que tem a ver com o Corinthians os 2 a 1 do Atlético-MG diante do Coritiba? Aparentemente, nada. Mas na prática pode ser mais um fator a contribuir para Tite e sua turma chegarem ao pentacampeonato brasileiro. Com o resultado, o Galo mineiro foi a 42 pontos ganhos e viu diminuir muito o risco de rebaixamento. Jogou mais responsabilidade sobre o Cruzeiro, por exemplo, que tem 38, sobre Atlético-PR (37) e Ceará (35). América-MG e Avaí dificilmente se salvam.

Com a cabeça mais tranquila, o Atlético-MG também pode atuar mais relaxado diante do Corinthians, no duelo marcado para domingo. Eis o ponto. Ok, sei que se trata apenas de suposição, porque quando a bola começa a rolar tudo muda de figura. Mas, sempre na teoria, é melhor os corintianos enfrentarem um rival menos desesperado do que um que precisa fazer de tudo para evitar a degola. Como ocorreu dias atrás com o América (derrota por 2 a 1).

O Atlético engatou marcha acelerada, nas últimas semanas, e havia tido uma freada na rodada anterior, com derrota justamente para o Figueirense. Contra o Coritiba, o time de Cuca não vacilou, abriu 2 a 0, gols de Neto Berola no primeiro tempo e Leonardo Silva no segundo. Quase em cima da hora Bill descontou para os paranaenses.

Outro resultado importante foi o empate do Figueirense com o Flamengo, por 0 a 0, no Engenhão. O time catarinense cedeu espaço na etapa inicial, foi melhor na segunda e poderia ter obtido a sétima vitória consecutiva, se Aloisio não tivesse desperdiçado pênalti. Com 57 pontos, o time de Jorginho ainda tem de enfrentar o Corinthians (em casa, na penúltima rodada) e luta por vaga na Libertadores. O Fla, com 56, também está na zona do torneio continental, mas saiu de campo vaiado. Luxemburgo, de novo, foi contestado pela torcida.