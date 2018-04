Brasil 2 x Gabão 0: esse amistoso era dispensável

Torço por apresentações convincentes do Brasil. De verdade. Não morro de amores por seleções, pois prefiro o futebol dos clubes, daqueles que nos estão próximos no dia a dia. Mas, por respeito e tradição, fico feliz quando a amarelinha brilha. Mas está difícil encher a bola de nossa “equipe nacional”. Quando a gente acha que vai deslanchar, ela emperra e joga um futebol previsível, quadrado e repetitivo.

Foi o que aconteceu na tarde desta quinta-feia contra o Gabão. No primeiro tempo, o time remendado que Mano Menezes levou para Libreville até que deu a impressão de que aproveitaria a fragilidade de um rival inexpressivo. Fez dois gols, com Sandro e Hernanes, criou algumas boas oportunidades para aumentar e… e ficou nisso mesmo.

O segundo tempo foi um martírio para mortificar até São Sebastião. O gramado não era grande coisa desde o início, por causa de chuvas. Piorou à medida que o tempo passou. E, com ele, estragou-se também o espetáculo. Ainda bem que o campo estava ruim, para desculpa pronta para a seleção.

Na etapa final, então, o jogo foi aborrecido de doer. Sobretudo a partir do momento em que começou o festival de substituições. Não gosto desse entra e sai de jogadores (cinco), acho que descaracteriza times, confunde, faz perder a unidade. Embora unidade não houvesse mesmo.

Vamos lá, para não dizer que não falei de flores. Hernanes esteve bem no primeiro tempo, assim como Hulk, um brigador. O estreante Bruno César tentou encontrar o espaço dele e até apareceu algumas vezes para finalizar. Adriano foi eficiente. Agora, destaque destaque, no duro, não teve nenhum. O jogo foi tão enfadonho quanto entrevistas do Mano. O que é uma pena.

Serviu para algo o jogo contra o Gabão, fora dar sono no fim de tarde? Rendeu mais um punhado de dólares para a CBF, ajudou os políticos locais (sempre ajuda) e aumentou para seis a série de partidas invictas da seleção. Que coisa, não?