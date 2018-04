Brasil vence o Egito em ritmo de fim de ano. Ou de feira

Quem disse que a seleção não tem o espírito nacional? Tem, sim, e muito! Por aqui, vivemos dias mais relaxados, de fim de semana prolongado, de feriadão. Ora, para não contrariar os patrícios, nossos valorosos representantes jogaram em ritmo de folga contra o Egito. A última apresentação de um ano insosso terminou com vitória por2 a0 e sensação de que ninguém (ou quase) estava nem aí para pegar o conjunto dos Faraós.

Tem jogo em que o cidadão bate o olho e pode prever de que lá não sairá grande coisa. Foi o caso dessa partida com os egípcios. Bastou a bola rolar alguns minutos que até a turma do Catar percebeu que tinha entrado em barca furada. Não sei o preço dos ingressos, mas seja lá qual tenha sido saiu caro. Nem os xeques, os manda-chuvas daquelas bandas, devem ter gostado. Perderam a noite num espetáculo sem graça.

A seleção nem titular era, já que muitos dos atletas que hoje têm mais prestígio com Mano Menezes ficaram em casa, por compromissos com os clubes ou por contusão. Só não digo que era um catadão, porque respeito os profissionais e a qualidade da maioria dos jovens chamados para esses micos que foram as exibições no Gabão e em Doha.

O Brasil tocou a bola, o que não passa de obrigação para atletas que têm intimidade com ela. Mas isso não foi o mesmo que criar, ousar, encurralar o adversário. Os gols, ambos de Jonas (um em cada tempo), apareceram como consequência natural de uma equipe melhor do que outra e que, em algum momento, iria marcar. Acontece até em treinos, em jogos de casados contra solteiros, em tira-teimas de campeonatos internos.

O jogo foi arrastado, com cara de fim de feira, uma obrigação comercial. Claro que Mano disse que se sentiu satisfeito, porque a seleção se impôs. “O Egito pareceu mais fraco porque o Brasil foi muito superior.” Os egípcios foram fracos porque são fracos. E o Brasil não teve essa superioridade incontestável que o treinador enxergou. Ok, é o papel dele, é o emprego dele.

Para não dizer que nada valeu, registro atuações muito boas de Thiago Silva e de Hulk. O primeiro tem lugar cativo no grupo, o segundo mostra serviço. Jonas também merece citação pelos gols. E está aberta vaga no setor de criação. Pode ser para Kaká, quando jogar, ou para Ganso, se de fato mantiver regularidade. Ronaldinho, pelo jeito, dançará.