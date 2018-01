Cinco destinos em 360 minutos

A rodada deste domingo do Brasileiro, a última do ano, decidirá o futuro de cinco equipes. Três cairão para a Série B, junto com o Joinville, e duas vão salvar-se. Sonhos e frustrações de Coritiba, Avaí, Figueirense, Vasco e Goiás estarão em jogo em quatro partidas, em quatro cidades, em 360 minutos – fora acréscimos…

Não dá nem para escolher qual a missão mais complicada. Mas, vamos lá. O Goiás é penúltimo colocado, com 38 pontos, e recebe o São Paulo, que luta por vaga na Libertadores. O que precisa acontecer para que o verdão se livre da Segundona? Antes de mais nada, tem de vencer. Daí, com 41 pontos e 11 vitórias, torce para que Figueirense (40) e Vasco (40) e com 10 vitórias no máximo empatem e que o Avaí (41) perca. Difícil? Muito. Impossível? Não.

E a vida do Avaí é tranquila? No momento, está fora do Z-4 e só depende de si. Mas qual a missão dele? Bater o campeão Corinthians em Itaquera. Apenas isso. Se empatar reza também por igualdade nos jogos de Figueirense e Vasco – o Goiás não o alcançaria. Se perder, torce por derrotas ou empates dos outros três. Na teoria, é possível.

O Figueirense joga em casa, diante do Fluminense. Tem de ganhar, isso é inegociável. E, além disso, torcer por derrota ou empate do Avaí. Não lhe interessam, no caso, Vasco e Goiás. Muita gente acredita que o tricolor vai entregar. Ora, e por quê? Quem garante que o Flu tem bala para bater um rival motivadíssimo? Bom lembrar que o Flu perdeu 18 jogos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, um duelo e tanto, entre Coritiba (43) e Vasco (40). Para o Coxa basta o empate. Daí, não fará mais nenhuma conta. Se perder, torce por tropeços de Avaí e Figueirense.

E o Vasco? Antes de mais nada, é obrigatório ganhar do Coritiba. Daí, fica na expectativa por tropeços de Figueirense e Avaí. Se um dos dois também ganhar, já era, mesmo com vitória vascaína. Tenso, não?