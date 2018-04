Corinthians dá passo gigantesco, mas o Vasco não morreu

O quinto título do Brasileiro está cada vez mais próximo do Corinthians. Com três jogos ainda para disputar, o líder depende só de si, sem pensar em mais ninguém, para ficar com a taça. O 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, foi minguado como placar, mas gigantesco passo na reta final da competição. Agora, são 64 pontos, contra 62 do Vasco, que ficou no 1 a 1 com o Palmeiras, no Pacaembu. O Flu com 59 sonha, mas o objetivo está distante.

O Corinthians teve dificuldade mais uma vez para vencer, como havia acontecido contra Cruzeiro, Avaí e Atlético-PR. Mas importa que passou pela quarta vez em cinco jogos diante de times que estão na parte baixa da classificação. O único tropeço ocorreu contra o América. Retrospecto excelente para quem briga pelo título. Agora, falta bater o Atlético-MG, outro que vive momento delicado. Depois vêm Figueirense em ótima fase e o Palmeiras, em que contará muito a história de rivalidade entre ambos.

O jogo em Fortaleza teve dois tempos distintos. No primeiro, o Ceará esteve melhor, apertou, criou, deu trabalho demais à defesa corintiana (e a Júlio César). Teve uma infinidade de escanteios. Mas não transformou o domínio em gol. No segundo, o líder voltou melhor, adiantou a marcação, foi à frente, controlou a partida. E, como manda o figurino nesses momentos, venceu com gol do reserva que tinha acabado de entrar. Tite colocou Ramirez aos 29, no lugar de Danilo e ele marcou um belo gol aos 34.

O Corinthians fez a parte dele e ainda contou com ajuda palmeirense, o que torna a vitória no Ceará mais especial. Mas no início parecia que a briga ponto a ponto continuaria, já que o vice-líder marcou logo aos 3 minutos com outro gol de cabeça de Dedé. O Vasco ainda teve mais volume de jogo até a metade da etapa inicial. A partir dali o Palmeiras equilibrou. Fernando Prass foi incomodado por chutes de Marcos Assunção; Deola também fez duas boas defesas.

O Vasco diminuiu o ritmo no segundo tempo, certo de que poderia administrar a vantagem. Foi seu erro. Numa confusão após escanteio, Luan empatou, o Palmeiras cresceu e esteve mais perto da virada. Com 43 pontos, vê diminuir o risco de queda. O Vasco, com 62, vê diminuir a chance de alcançar seu também quinto título na Série A. Restam-lhe Avaí em casa e os clássicos com Fluminense e Flamengo. Uma desafio e tanto. Mas está vivo.