Corinthians doma “Touro” e avança

O Red Bull Brasil chegou a Itaquera em grande estilo. Com uma campanha de assustar El Cordobês, o famoso toureiro: tinha colocado para correr os grandes na tourada do Paulistão – estava invicto contra Palmeiras, Santos e São Paulo.

Mas a fama durou pouco tempo, em alguns minutos o “Touro Louco” conheceu a capa, a ginga e os dribles da equipe de Tite: 4 a 0 sem discussão ou choro. Com direito a olé! gritado por quase 40 mil pessoas a partir dos 25 minutos do segundo tempo.

Nem mesmo o artilheiro Roger pôde brilhar, embora fosse o único a comprovar a fama: por duas vezes colocou o goleiro Cássio em ação. No mais, discutiu com Bruno Henrique e passou o pé em Felipe, levando o cartão amarelo.

Quanto ao Corinthians, teve atuação sólida. Não foi brilhante, mas se deslocou com inteligência, buscou as triangulações e explorou como sempre os alas Fagner e Uendel.

Por isso, aos 16 minutos já vencia por 1 a 0: na cobrança de escanteio, a zaga rebateu e Giovanni Augusto jogou o corpo e acertou a bola no ar, com o pé direito.

Era o que o Corinthians precisava para jogar ao ritmo do maestro (no caso toureiro) Elias. Sempre tocando com rapidez, iniciava os contra-ataques. E, aos 39 minutos, André aproveitou cruzamento da direita, se atirou no meio dos zagueiros e tocou a bola, que foi toda manhosa ultrapassar a linha: 2 a 0.

O terceiro gol só não saiu ainda nos primeiros 45 minutos, num cruzamento de Fagner – quando o goleiro já estava fora do gol –, porque a cabeçada de André foi salva pelo zagueiro Diego Sacoman.

A expectativa para o segundo tempo era de que o Red Bull reagiria, mas o time de Tite, com muita calma e um jogo ofensivo, colocou o adversário na roda. A partir dos dez minutos os alvinegros tiveram três chances em sequência: primeiro com Fagner, que Saulo conseguiu defender. Depois com Alan Mineiro, que o goleiro mais uma vez defendeu. E por fim com Alan Mineiro novamente e aí o placar foi para 3 a 0.

Mais cinco minutos e Alan Mineiro deu ótimo passe para Lucca bater com estilo para fazer 4 a 0. O jogo acabou aí, embora Romero tenha desperdiçado o quinto gol.

Agora, o Corinthians pensa no jogo de quarta-feira contra o Cobresal, pela Libertadores.

E o artilheiro Roger volta para a Ponte Preta, com 11 gols na bagagem.

Quanto ao Touro Louco, ainda não foi desta vez que passou para as semifinais do Estadual.

(Com participação de Roberto Salim.)