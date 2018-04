Cruzeiro mantém vivo o sonho do tri

Pênalti é uma agonia. Mesmo para quem não torce para os times envolvidos na disputa. E foi dessa maneira angustiante que o Cruzeiro avançou para as quartas de final da Libertadores, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Ganhou do São Paulo no tempo normal por 1 a 0 e teve pontaria melhor (e Fábio impecável) nas penalidades, ao fechar por 4 a 3.

O são-paulino ficou frustrado, e é normal. Se fosse o contrário, também entenderia reação negativa do cruzeirense. Mas a verdade tem de ser dita: o time chegou onde podia. Foram percalços demais. Primeiro se classificou no sufoco, na fase de grupos, com a vitória sobre o Corinthians. Teve a desclassificação no Paulista, a demissão de Muricy, a indefinição em torno da contratação de novo técnico ou confirmação de Milton Cruz. Até que se superou bem.

O limite do São Paulo chegou diante do bicampeão brasileiro. O clássico foi bom, movimentado, equilibrado. Só que o Cruzeiro dominou, esteve mais seguro, buscou o gol. Ao contrário da semana passada, desta vez Fábio apareceu pouco. Na verdade, se mostrou decisivo nos pênaltis, com as defesas que fez. Rogério Ceni teve mais trabalho, não só nos 90 minutos, como nos pênaltis, ao fazer o dele e defender também.

O Cruzeiro teve postura de campeão, que lhe faltou na derrota por 1 a 0 no Morumbi. Fez prevalecer o mando, foi mais consistente no meio-campo e Damião decidiu com o gol solitário. O São Paulo deixou clara a opção por um gol, apenas, que lhe seria suficiente. Mas, para tanto, não criou o necessário e ainda teve oscilações, sobretudo com Pato, Ganso e Wesley. Agora, terá tempo para se recompor e se concentrar na disputa do Brasileiro.