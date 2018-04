Injustiça contra Diego Cavalieri

A semana está engraçada – descontada a tragédia de Ronaldo, o outrora Fenômeno, agora ser o mais novo integrante da comunidade CBF, COL, Fifa. (Este assunto eu trato na minha coluna de quarta-feira no “Estadão” e na sequência eu a colocarei no blog.) O curioso, no momento, são as teorias da conspiração em torno da rodada decisiva do Brasileiro. E, por incrível que pareça, a penúltima rodada ainda não terminou…

Começo o papo pelos jogos disputados anteontem. Admito que achei estranho o clássico Flu x Vasco começar um pouco mais tarde do que os demais jogos. Escrevi isso aqui e na minha crônica do jornal. Foi proposital, embora ninguém admita, manobra antiga no futebol, tão antiga quanto xingar juiz de ladrão e chamar técnico de burro.

Não admito, porém, as insinuações que têm sido feitas a respeito de Diego Cavalieri, no segundo e decisivo gol do Vasco. Muita gente sugere que o goleiro do Flu entregou a bola nos pés do Bernardo, para que ele marcasse, já nos descontos, e assim impedir o título antecipado do Corinthians. Basta ver a jogada com isenção, sem fanatismo, e se percebe que a cabeçada foi em cima de Cavalieri, que fez a defesa (difícil) no reflexo, sem chance de espalmar para outra direção.

Acho desrespeito jogar a reputação do rapaz por um lance desses. Erro, se houve, foi no primeiro gol, em que ele ficou a meio caminho entre sair para o corte e ficar para defender a conclusão de Alecsandro. O segundo gol, não. Bobagem maior ainda é afirmar que ele fez isso por “ser palmeirense”. Visão distorcida, ultrapassada, tacanha. E Fernando Prass, que errou saídas de gol também? Ele queria entregar para o Flu?

Chata foi a postura de Abel Braga. O técnico do Flu disse que vai torcer pelo Vasco ser campeão. É direito dele ter simpatia por quem quiser. Triste é ele ter essa postura não por convicção clubística, mas por reação bairrista e por considerar paulistas “soberbos”. Para um profissional experiente, não pega bem esse tipo de comportamento.