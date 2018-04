Dia para Flu, Figueirense e São Paulo embolarem o topo

A 34.ª rodada do Brasileiro começa neste sábado com perspectivas de mudanças significativas na classificação, mesmo que por apenas algumas horas, se os mandantes fizerem sua parte. A principal delas é a possibilidade de o torneio ter novo líder, desde que o Fluminense ganhe do América-MG em casa. O surpreendente Figueirense pode subir do sexto para o quarto lugar, com a condição de que se livre do Atlético-MG em Florianópolis. E o São Paulo subirá duas casas se ganhar do Avaí no Morumbi.

Tarefas aparentemente fáceis? Sim, mas no papel. No Brasileiro mais maluco dos últimos anos, não dá mais para cravar favoritismo para quem atue diante de sua torcida. Nem para aqueles que estão no topo e pegam os rabeiras. Taí a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o América, uma semana atrás. Era a barbada do ano e deu no que deu…

Mas há motivos para torcidas ficarem animadas. A do Flu, sobretudo. O time de Abel Braga reencontrou o caminho das vitórias, depois de tropeços no meio do returno, e chega forte. Ok, não depende de suas forças para revalidar o título do ano passado. Quadro que pode mudar ainda no domingo, já que há o choque entre Vasco e Botafogo.

O aspecto psicológico favorável tem peso, tanto quanto o técnico. O Flu nos dois últimos anos teve arrancadas históricas – em 2009 para fugir do rebaixamento, em 2010 para chegar ao título. Por que não sonhar com o bi? O Flu tem 56 pontos, dois a menos do que Corinthians e Vasco, os únicos que estão à sua frente.

O Figueirense é o patinho feio da história. Ninguém dava nada para o time catarinense até cinco rodadas atrás, quando passou a derrubar adversários um atrás do outro. Agora, com 53 pontos e na condição de franco-atirador, não há nada a temer para Jorginho e sua turma. O entrave é a reação do Atlético, 39 pontos e que pode respirar ares mais tranquilos se obtiver outra vitória.

Mais pressão há sobre o São Paulo. Já saiu da luta pelo título, trocou de técnico, tentou dar choque de motivação para os jogadores e até agora não deu certo. Veio a eliminação da Sul-Americana e veio também a saída do bloco dos que vão para a Libertadores. Com 50 pontos, virou obrigação bater o Avaí para não abdicar também do torneio internacional do qual se considera especialista. Fortes emoções no Morumbi. E, desconfio, vaias para Leão & Cia. Se não vier a vitória.