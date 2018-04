E o Palmeiras promete fortes emoções…

Meu amigo, Palmeiras frequenta o topo do noticiário esportivo neste ano pelo investimento pesado da diretoria. Veio um monte de gente, para transformá-lo no time do momento. Pode até vir a ser, mas por enquanto mantém os vícios do passado recente, que a torcida tenta esquecer.

A primeira prova para os nervos dos palestrinos veio no começo da noite deste sábado, com o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, arrancado a fórceps, no sufoco, quase na assoprada final do apito, no Allianz Parque. Quando parecia que a estreia seria tragédia grega, surgiu o golzinho salvador, para diminuir o prejuízo para um ponto ganho em vez de três perdidos.

O Palmeiras decepcionou – e não há desculpa para amenizar. Entrou com força máxima (Arouca o único desfalque de verdade), diante de um rival que recorreu aos reservas. Nem mistão não era. O único titular foi o goleiro Victor. Esperava-se, portanto, apresentação convincente da rapaziada de Oswaldo de Oliveira.

No entanto, o que se viu foi o oposto. O Palmeiras foi atrapalhado, empenado, sem coordenação. Parecia time recém-formado. O Galo, ao contrário, manteve postura tranquila, soube segurar o Palmeiras e ficou duas vezes em vantagem. Só não resistiu um pouco mais para vencer.

O nó palmeirense foi no meio-campo, em que Gabriel ficou sobrecarregado na marcação. O que não seria problema, se os homens de criação… criassem. Valdivia, por exemplo, foi nulo. Como consequência, Gabriel Jesus passou boa parte do jogo isolado na frente.

O primeiro tempo foi morno, e as emoções ficaram para a segunda parte. Começaram com o gol de Patric (o mesmo que marcou no ano passado quando estava no Sport), passaram pelo empate com Victor Hugo, prosseguiram com o gol de Jô (o artilheiro de um ano de seca) e atingiram o auge, para alívio verde, com o empate derradeiro de Rafael Marques.

O Palmeiras promete fortes emoções no Brasileiro de 2015. Não sei se sempre boas…