Fantasma de 2017 já assusta o SP

A torcida do São Paulo foi espetacular no ano passado. Tão logo percebeu o perigo real de rebaixamento no Brasileiro, abraçou o time, lotou estádios, deu apoio incondicional. Foi importante para a reação, no mínimo por não ter cornetado jogadores, treinador e dirigentes. Enfim, deu sossego para que a turma resolvesse dentro de campo.

O comportamento, pelo visto, será diferente em 2018 – e uma prova veio agora há pouco, na noite deste sábado, no Morumbi. Após o empate por 0 a 0 com o Novorizontino, ouviram-se vaias. Não foi uma coisa espantosa tampouco generalizada. Mas o sinal de impaciência foi mandado. Segunda partida da temporada sem vitória, um ponto no Estadual.

O indício de apreensão interna apareceu depois da derrota por 2 a 0 para o São Bento, na abertura da competição. Dorival Júnior e direção haviam programado dar mais tempo de preparação para os principais jogadores. No entanto, recuaram e recorreram à maior parte dos titulares – até com presença de Diego Souza e Cueva.

Com isso, de certa forma se abandonou o cronograma inicial, o que considero interessante. Já que a intenção é montar um time o mais rapidamente possível, que se apele para os melhores. Como não há muita folga na tabela, os ajustes vão sendo feitos durante a competição. E, também, se tenta acalmar o público.

Pois bem, o São Paulo titular teve dificuldade para criar e para marcar, além de sentir o cansaço do meio do segundo tempo em diante. Tudo normal, já que se trata de começo de trabalho. Impossível desejar eficiência em alto grau neste momento.

O problema recorrente será o de lidar, de novo, com o medo de mais fracassos. Para tanto, Dorival e cartolas terão de ter pulso firme e convicção; caso contrário, o caldo entorna logo. Não pode haver pânico, se bem que isso é um tanto difícil.

Como difícil foi chegar à área do Novorizontino. Mesmo assim, Petros e Marcos Guilherme tiveram chances, fora diversos chutes de longa distância. Na segunda parte, a turma visitante melhorou, assustou num lance de gol bem anulado pela arbitragem e soube segurar o empate.

Com o perdão do lugar-comum: pessoal, o São Paulo promete fortes emoções na temporada.