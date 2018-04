Fla sobe com a estrela de Vizeu. O Galo…

Uma das coisas bacanas do futebol daqui é o surgimento de novos astros. A todo momento, sem nos darmos conta, aparece um moço para chamar a atenção de torcedor e crítica. E faz crescer o olho de empresários e estrangeiros… Bem, faz parte da dinâmica da vida, mostra que o Brasil, mesmo me baixa, produz talentos como poucos.

A bola da vez é Felipe Vizeu. O rapaz ganhou espaço no Fla em função de oscilações da equipe, da inconstância de Guerrero e de outras opções no ataque. Sem alarde, dá conta do recado, já tem quatro gols, dois deles marcados na manhã deste domingo, nos 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Saiu do gramado péssimo do Mané Garrincha, em Brasília, como o nome do jogo, aumenta pressão sobre o peruano e até sobre Leandro Damião, que acaba de ser contratado.

Se Vizeu será craque, goleador, fora de série, é outra história. Isso só o tempo dirá. Mas, se for preciso esperar meses, anos, até formular um conceito definitivo, então melhor nem escrever mais a respeito de futebol. A crônica diária é construída justamente da rotina, dos episódios miúdos, do momento. E no momento Vizeu é o destaque. E parabéns pra ele.

Parabéns também ao Fla, mais pelo resultado do que propriamente pela consistência. Há falhas na equipe, ela é inconstante, carece de harmonia e de criação. Mancuello e William Arão tiveram bons momentos, mas, assim como o restante do grupo, também têm dificuldade para manter o ritmo.

Mas importa que, na soma, está na parte de cima da classificação, no bloco principal, perto dos líderes. Fôlego virá quando Zé Ricardo e Jaime descobrirem a formação ideal. E quando diversos jogadores, como Guerrero, Cuellar, Mancuello e outros estabilizarem suas atuações.

De qualquer maneira, o Fla está mais sereno do que o Galo. A equipe de Marcelo Oliveira reagiu forte, rodadas atrás, e agora voltou a marcar passo. Neste domingo, sentiu demais a ausência de Cazares e Fred, além de ter um Robinho discreto, com pouco brilho. Elenco completo garante ao Atlético trajetória melhor do que a atual.

O problema é ter esse tal de elenco completo…